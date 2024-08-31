İnsanlığa ciddi soru

Gazze’deki İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini beklerken, orada yaşananların her geçen gün biraz daha kötüye gittiğini duymak insan olan insanları üzmez mi? Dünyanın rağmına olarak devam eden bu zulmü ‘büyük devletler’in sona erdirmesi icap etmez mi?

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya’nın beyanları Gazze’deki sıkıntıların azalmak bir yana arttığını akla getiriyor. Joyce Msuya, İsrail’in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde durumun “umutsuzluğun ötesinde” olduğunu beyan etmiş.

Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze’de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insanî durum hakkındaki son gelişmeleri paylaşmış. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in işgal altındaki Batı Şeria’da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, “Gazze’deki durumun umutsuzluğun ötesinde” olduğunu da söylemiş. (AA, 30 Ağustos 2024)

“7 Ekim 2023’ten bu yana Konsey’e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik” diyen Msuya, BM insani yardım çalışanlarının, İsrail’in engellemelerinden dolayı, “benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya” olduğuna da hatırlatmış.

Msuya, Gazze’de son 11 ayda şahit olunan gelişmelerin bu trajedileri önlemek için tasarlanmış uluslararası hukuk düzenine dünyanın bağlılığını sorgulattığını aktararak, “Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?” demiş.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya şunları da söylemiş: “İnsanların bu dayanılmaz acısı karşısında, Güvenlik Konseyi’nin ve tüm üye devletlerin harekete geçmesi gerekiyor. İşgal altındaki Filistin topraklarının diğer kısımlarında ve bölgelerinde gerginlik tehlikeli bir şekilde tırmanırken, bu daha da acil hale geliyor. Konsey üyelerine ve tüm üye devletlere, uluslararası hukuka saygılı kalınması, Gazze’de derhal düşmanlıkların durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için ellerindeki nüfuzu kullanmaları çağrısında bulunuyoruz.”

En üst seviyede bir BM idarecisi bunları söylerken ‘hür dünya’nın harekete geçmemesi ve devam eden İsrail zulmüne son vermemesi kabul edilebilir mi? “Temel insanlık duygumuz ne oldu?” sorusu dahi ‘büyük devletler’i harekete geçirmiyor ve uyandırmıyorsa başka hangi soru, hangi ikaz ve hangi uyarı uyandırabilir?

Gazze özelinde ve Filistin genelinde yaşananlar karşısında başta ‘büyük devletler’ olmak üzere BM üyelerinin kararlı adımlar atmaması hakikaten ‘insanlık duygusu’nu sorgulatacak duruma gelmiştir.

Bunca zulüm karşısında tekrar tekrar sormakta fayda var: “Temel insanlık duygumuz ne oldu?”