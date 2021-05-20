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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İnsanlığa karşı suç

Faruk ÇAKIR
20 Mayıs 2021, Perşembe
Filistin’de yaşananlar ancak ve ancak “İsrail’in insanlığa karşı işlediği suç” olarak tarif edilmiş ki doğru ve yerinde bir tariftir. Üstelik bu tabir ve tarifi yapan da Amerikalı ünlü Yahudi profesör Norman Finkeltein olmuş. Şöyle diyor: “İsrail sadece savaş suçları işlemiyor, insanlığa karşı suç işliyor.”

Hakikaten de İsrail’in Filistin’de yaptıklarını “İnsanlığa karşı suç” olarak ortaya koymak ve dünya kamuoyunu bu yönde bilgilendirmek tek çaredir. Bu yapılabilirse “insanlık” İsrail’in Filistin’de yaptığı zulmü durdurabilir.

Doğu Kudüs’te ve Gazze’de son günlerde yaşanan olayların İsrail’in uzun vadeli, sistematik ve planlı girişiminin bir parçası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Finkelstein, şöyle devam etmiş: “Süreç 1948’de sona ermedi. İsrail kurulduğunda, süreç devam etti. İsrail’in sistematik, yöntemli şekilde el koyma ve hırsızlığı günbegün hâlâ devam ediyor. Buna gerçek ifadeyle ‘Filistin topraklarının çalınması’ diyelim. Ve şimdi gördüğünüz şey, gerçekten de bu sistematik, metodik hırsızlık ve Filistin topraklarının soygununun bir mikrokozmosudur.” (aa, 12 Mayıs 2021)

İsrail’e karşı “Yeter artık!” şeklinde öfkesini dile getiren Finkelstein, İsrail’in Filistin topraklarına diktiği, tek amacının insanları ve toprakları birbirinden ayırmak olan sözde güvenlik duvarına da “Bunların modern dünyada hâlâ devam ettiğine inanmak gerçekten zor” sözleriyle tepki göstermiş. Finkelstein, “Bu duvarı New York şehrine diktiğinizi, siyahî birçok insanın yaşadığı Harlem’i ayırdığını, ama Central Park’ta boş toprak olduğu için tuttuğunuzu hayal edin. (Filistin topraklarında) bu duvarın dikilmesinin bir tek amacı var, diğer halk dışında Yahudi çoğunluğu ve bütün toprakları ellerinde tutmak istiyorlar. Bu, İsrail’in hikâyesidir” demiş.

Son şiddet olaylarına karşı ABD yönetiminin tepkisinin diğerlerinden farksız olduğuna dikkat çeken Finkelstein, “Benim tahminim, (eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminden farklı olarak, belki ateşe gazyağı dökmüyorlar. Muhtemelen sessizce İsraillilere o aileleri Şeyh Cerrah’tan tahliye etmemelerini söylüyorlar. Yeni bir geçiş dönemindeyiz. Ve şimdi en önemli şey, Filistinliler arasında güvenilir bir liderliğin, güvenilir bir örgütün ortaya çıkmasını umut etmek, bunların bir dizi ciddî talebe çözüm getirmesine duâ etmek ve bunların ne olduğunu göreceğiz” demiş.

Yahudi profesör Norman Finkeltein bu görüşlerini ilk defa dile getirmiyor. Daha önce de bir konferansında, konuşmasına itiraz eden bir İsrailliye karşı Filistin’i ve Filistinlileri savunmuş ve Amerika’daki İsrail taraftarlarınca dışlanmaya çalışılmıştı. 

Prof. Dr. Norman Finkeltein’in dikkat çektiği ve Türkiye kamuoyunun dahi unuttuğu önemli bir mesele daha var: Filistin’i bölüp parçalayan ‘duvar’lar. Hakikaten böyle bir duvar New York şehrinde yapılamıyorsa ne hakla ve hangi ‘uluslar arası kanun’la Filistin’de, Kudüs’te ya da başka bir şehirde yapılabiliyor? Bu ‘duvar’lar yapılırken mutlaka yıkılacağına dikkat çekilmişti. İnşallah ‘duvar’lar da, haksız, hukuksuz ve zulme devam eden İsrail de yıkılır.

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