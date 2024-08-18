İnsanlığı utandırdılar

Gazze’de devam eden İsrail zulmüne ‘büyük devletler’in seyirci kalması hem insanlığı hem de bir bütün olarak dünyayı utandı ya da utandırması gerekir. Elbette asıl sorumlu İsrail devletini idare edenlerdir, ama aynı ölçüde bu zulme seyirci kalan ya da yarım ağız “Yeter, daha fazla bomba atma” diyen ülkeler ve idarecileri de sorumludur.

Elbette İsrail zulmüne ciddi tepki gösteren ülkeler ve idareciler de var. Aynı şekilde dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan pek çok kişi bu insafsız zulme imkanları ölçüsünde itiraz ediyor.

İrlanda Başbakanı’nın Gazze’de devam eden İsrail zulmüne itiraza da dikkat çekici. İrlanda Başbakanı Simon Harris, X’ten yaptığı paylaşımda, “Gazze’de 40 bin kişinin ölümü, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktasıdır. Uluslararası diplomasi, bazıları sadece birkaç günlük masum çocukları korumakta başarısız oldu” ifadelerini kullanmış.

İsrail zulmüyle ilgili şimdilik son rakamlar şöyle: Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının, 16 bin 314’ü çocuk olmak üzere 40 bin 5’e yükseldiği bildirilmişti. İsrail ordusu, yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı okulları da hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun bombardımanında altyapının tahrip olması ve yeterli içecek suyun bulunamaması nedeniyle salgın hastalıklar da yayılmış durumda. İsrail ordusu, Gazze’ye yardım girişlerini engellerken birçok ülkenin havadan gönderdiği yardımlar ise zaman zaman Filistinlilerin üzerine, bazen de denize düşüyor. Tüm bölgelerinde açlık ve susuzluğun hakim olduğu Gazze Şeridi’nden gelen görüntülerde bebeklerin açlıktan bir deri bir kemik kaldığı görülüyor. Kimliği belirlenen 40 bin 5 kişinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Sivil Savunma Kurumu yetkilileri, en az 10 bin Filistinlinin naaşının da enkaz altında kaldığını ifade ediyor. (AA, 16 Ağustos 2024)

İrlanda Başbakanı Simon Harris’in ifadesiyle “dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası” da aşıldı ve yine Simon’in tespitiyle “uluslararası diplomasi, masum çocukları korumakta başarısız oldu.”

Buna rağmen su zulmü sona erdirmenin yolu da yine diplomasiyi iyi kullanarak ve dünyadaki “iyiler”i bir araya getirmekten geçiyor. İyi idareciler, iyi diplomatlar, iyi sanatçılar, iyi zenginler, iyi sivil toplum kuruluşları mümkün olduğu kadar erken bir araya gelerek “utanç duyulması gereken dönüm noktası”nı sona erdirmelidir. Temennimiz ve duamız bunun için olsun...