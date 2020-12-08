İnsanlığın intiharı

Dünyanın başına açılan büyük dert ve gaile olan Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasında insanların tabiata karşı işledikleri cinayetlerin rolü ve katkısının olduğunu işin ehli olanlar ifade ediyorlar.

“İmandan” olduğu bildirilen temizliğin ihmal edilmesi ve yeme-içmede helâl ve haram kuralının tanınmaması bu salgının ortaya çıkmasına sebep olmuş durumdadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son gelişmeleri haklı olarak insanlığın intihar girişimi olarak yorumlamış. Guterres, insanlığın tabiata karşı verdiği savaşın “intihar girişimi” olduğunu, bozulan gezegenin onarımının sadece “ahlâkî bir test” değil aynı zamanda 21. yüzyılda herkesin önceliği olması gerektiğini hatırlatmış. (AA, 2 Aralık 2020)

BM Genel Sekreteri Guterres, Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, “Gezegenin Durumu”nu anlatırken düşündürücü bir tablo çizmiş. “Gezegenin bozulduğunu” ve dünyanın karşı karşıya kaldığı bu kaosun ana sebebinin insanların faaliyetleri olduğunu vurgulayan Guterres, biyoçeşitliliğin çöktüğünü, 1 milyon türün neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya kaldığını, çöllerin büyüdüğünü, sulak alanların kaybolduğunu ve her yıl 10 milyon hektar ormanın yok olduğunu hatırlatmış.

Bu tablo karşısında “Bize ne, bana ne?” diyebilir miyiz? Diyemeyiz, çünkü bahsedilen dünya ve kâinat, hepimizin evi, hepimizin köyü. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan bir hadise doğrudan ya da dolaylı olarak bizi de etkiliyor. Nitekim, virüs salgını görünüşe göre Çin’deki ‘insafsız ve nezafetsin insanlar’ın kural tanımayan hallerinden kaynaklandı, ama bedelini bütün dünya ödüyor, ödüyoruz. Dolayısıyla “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” demek hele hele günümüzde mümkün değil.

Köyün bir ucundaki ‘yılan’ın dokunmasından rahatsız olmayanlar da günün birinde o ‘yılan’ın zehrine muhatap olabiliyor.

Guterres’in çizdiği şu tablo ibretlik değil mi?: “Hava ve su kirliliği yılda 9 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor ve bu rakam, pandeminin sebep olduğu kayıplardan 6 kat daha fazla.”

“Bozulan gezegenin” onarımının sadece “ahlâkî bir test” değil aynı zamanda 21. yüzyılda herkesin önceliği olması gerektiğini de hatırlatan Guterres, “Gezegen için bir aşı yok” tesbitini de yapmış.

Evet, dünyanın kötü gidişine mani olacak bir aşı maalesef yok. Bu gidiş ancak ‘ahlâklı insanlar’ yetiştirmek suretiyle engellenebilir. Elbette bu ‘peygamber ahlâkı’nı örnek alan bir ahlâk olmalı.

Hal ve gidişe bakılırsa insanlık döne dolaşa ‘İlâhî/tabiî hak, hukuk ve ahlâk’a sığınmak durumunda kalacak. BM Genel Sekreterinin beyanlarını böyle okumak yanlış olmasa gerek...