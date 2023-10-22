İnsanlığın itibarı

Gazze’de kan akmaya devam ederken; Avrupa ve Amerika başta olmak üzere bütün dünya insanlım namına İsrail’in zulmüne karşı itiraz seslerini yükseltmeye devam ediyor.

Gerek AB ve gerekse ABD idarecileri en başta İsrail’e destek mesajları vermiş olsa da, bu ülkelerdeki vatandaşlar ekseriyetle İsrail zulmünü reddediyor.

Avrupa Birliği idarecileri yaptıkları açıklamalarla İsrail’e açık destek vermişlerdi. Ancak Avrupa’daki kamuoyu bu açıklamalara itiraz etti. Nitekim AB çalışanları da, İsrail yanlısı tutumundan dolayı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e tepki gösterip, “AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya” demişler.

İlgili haberde şu bilgiler var: “Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre dünya genelindeki AB delegasyonlarında çalışan yaklaşık 850 kişinin imzaladığı, Ursula von der Leyen’in ofisine gönderilen mektupta İsrail hükümetinin Gazze’de sıkışıp kalan 2 milyonu aşkın Filistinli sivile yönelik orantısız tepkisini şiddetle kınadıkları belirtildi. Ursula von der Leyen’in temsil ettiği Avrupa Komisyonu’nun son birkaç gündür Gazze’de insan hakları ve uluslararası insani hukuk hiçe sayılarak devam eden sivil katliamına karşı gösterdiği görünür kayıtsızlıktan rahatsızlık duyduklarını belirten AB çalışanları, Ursula von der Leyen’i İsrail’i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etti. Mektupta, ‘AB tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya’ uyarısı da yer aldı.” (AA, 21 Ekim 2023)

Bu durum gösteriyor ki AB ya da ABD idarecilerinin tavrı ile bu ülkelerde yaşayan vatandaşların tavrı çok farklı. AB delegasyonlarında çalışan yaklaşık 850 kişinin bir mektup yazarak açıklama yapması dünyada ‘insaniyet’in hükmedeceğini akla getiriyor.

Benzer şekilde İsrail’e en büyük desteği sağlayan Amerika’da da vatandaşlar idarecilerden çok farklı düşünüyor. Medyaya yansıyan bilgilere göre ABD’de yapılan bir anket, halkın yüzde 52’sinin ABD yönetiminin “İsrail’e silah ve teçhizat” göndermesini desteklemediğini ortaya koymuş, CBS News tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 57’si ABD’nin Gazze’deki Filistinlilere yardım sağlamasını desteklerken, yüzde 56’sı Biden’ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasından memnun olmadıklarını belirtmiş.

Bu durum uzun dönemde İsrail’in ve destekçilerinin kaybedeceğini akla getiriyor. Uluslar arası medya, doğru bilgileri ve haberleri insanlığa ulaştırmış olsa bu netice çok daha erken görülebilirdi. Başta AB olmak üzere insaflı idareciler itibarlarını korumak için gerçeklerle yüzleşmek durumunda. Kazanan insaniyet olsun ve olacak inşallah.