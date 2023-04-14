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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

İnsanlığın ‘yetim’ karnesi

Faruk ÇAKIR
14 Nisan 2023, Cuma
Yetim Vakfı, ‘Dünya Yetimler Günü’ münasebetiyle bir ‘karne’ yayınlamış ve yetimlerin içinde bulunduğu duruma dikkat çekmiş.

Açıklanan ‘Sokak Çocukları Raporu’na göre dünyada her gün 22 bin çocuk yoksulluktan ölürken 100 milyondan fazlası da sokaklarda yaşıyor, 200 milyonu aşkın çocuk ise işçi olarak çalışıyormuş.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan rapora göre dünya üzerinde her dört çocuktan birinin savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşadığı, 1 milyar çocuğun çok boyutlu yoksullukla yüz yüze olduğu tespit edilmiş.

Murat Yılmaz, dünyada sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısını da yine çocukların oluşturduğuna dikkati çekerek sözle demiş: “Bu başlıklara dahil olan çocukların önemli bir kısmı da sosyal yetimler olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde bakıldığında 2,5 milyarlık dünya çocuk nüfusunun yüzde 40’ını oluşturan 1 milyar çocuğun yetim statüsünde olduğunu söyleyebiliriz.”

Raporda çözüm tekliflerinin bir kısmı da şöyle sıralanmış: “Sokak çocuklarının maruz kaldıkları sözel ve psikolojik şiddeti önlemek için birey olarak kendimizden başlayarak yakın çevremizi bilgilendirebiliriz. Sokak çocukları için devlet eliyle veya sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen iyilik çalışmalarına destek olabiliriz. Çocukların sokakta maruz kaldıkları sözel ve psikolojik şiddet konusunda kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yürütülebilir. Sivil toplum çalışmalarının projeleri çeşitlendirilebilir. Sokak tabanlı, koruyucu önleyici ve savunuculuk faaliyetleri arttırılabilir. Sivil toplum kuruluşları ve devlet işbirliğiyle çocuk destek merkezleri iyileştirilebilir. Sokak çocuklarının topluma entegrasyonu sağlanabilir. Bu konuda akademik çalışmalar yapılabilir.”

“Çocukları sokağa iten sebeplere engel olunarak ilk başta koruyucu önleyici çalışmalar yapılmalıdır” denilen araştırmada, dikkat çekilen diğer konular da şöyle:

*Sokak çocukları hakkında güncel ve nitelikli çalışmalar yürütülebilir. Bu ihtiyacın giderilmesi için sokak çocukları hakkında il yönetimlerince araştırma yapılarak bu çocukların sayıları, yaşam alanları, ihtiyaçları ve durumları tespit edilebilir ve her il için sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle eylem planları yapılabilir.

*Yurtlarda çalışan görevlilere, çocuk psikolojisi ve dezavantajlı gruplarla çalışmak konularında hizmet içi eğitimler verilebilir.

*Çocukların sokakta çalışmasının önüne geçebilmek için maddî durumu yetersiz ailelerin çocukları takip edilip bu konuda kendilerine maddî destek ve eğitim desteği verilebilir.

*Aile içi şiddet, boşanma ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar ‘okul, öğretmen ve muhtarlık’ işbirliğiyle tespit edilip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilerek desteklenebilir.

*Çocukları suça ve madde kullanımına iten çete ve mafyavari oluşumlara engel olunabilir.

*Yaşları büyük çocuklar istedikleri meslek kurslarına yönlendirilebilir ve istihdam edilebilir.

Raporda başka tavsiyeler de var elbette. ‘Yetim’leri unutan, onlara el uzatmayan bir idarenin sağlıklı işlemesi mümkün değil. O halde bu meseleyi çözecek her türlü gayretin desteklenmesi idarecilere düşen görevdir.

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