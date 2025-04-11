İnsanlık Gazze’nin yanında

Alışılmaz ve alışmamak icap eder, ama ne yazık ki Gazze’den gelen ‘ölüm’ haberlerine kısmen alıştık denilse her hâlde yanlış olmaz.

Hemen her gün “İsrail saldırdı, Gazze’de 10, 20, 30 kişi öldü” şeklinde haberler geliyor ve bu haberler neredeyse medyada yer bulamıyor. Bir bakıma, 10 ya da 20 kişinin ölmüş olması artık haber değeri taşımaz hâle geldi.

İsrail, yaptığı katliamlar karşısında “büyük ve zalim devletler”den destek almış olsa da; “insanlık” nezdinde destek görmüyor. Aksine hemen her ülkede İsrail’in yaptığı zulme itiraz eden, karşı çıkan ve kınayan insanlar var. Hatta ve hatta İsrail’de yaşayıp da İsrailli idarecilerin yaptığı zulme, katliama karşı çıkanlar az değil.

Konu ile ilgili bir habere göre İsrail Hava Kuvvetleri’nde görevli bir grup pilot ve yedek askerin Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirerek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sonlandırılmasını istediği belirtilmiş. Habere göre bir grup pilot ve yedek askerin kaleme aldığı mektup İsrail Hava Kuvvetlerinde “krize” sebep olmuş. Mektupta, Gazze’ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmış. (AA, 8 Nisan 2025)

Yine Filistin’den gelen bir habere göre Kudüs İbrani Üniversitesi’ndeki çok sayıda Arap ve İsrailli öğrenci, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıları protesto etmiş. Dikkat edelim, protesto edenlerin arasında İsrailli öğrenciler de varmış. Habere göre üniversite kampüsünde toplanan onlarca öğrenci, İsrail ordusunun Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara tepki göstermiş. Protestoya katılan öğrenciler, “Soykırımı durdurun,” “Gazetecileri bombalamaya son verin” yazılı dövizler taşımış.

Fransa’dan gelen bir haber de, her ülkede ‘insanlar’ın olduğuna başka bir delil. Habere göre Fransız Meclisi’nde muhalif vekiller, Gazze’de ölen çocukların resimlerinin olduğu afişleri açmış. Fransa’da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Aymeric Caron, Meclis Genel Kurulu’nda hükümete soru faslında yaptığı konuşmada, Gazze’nin bir toplama kampına dönüşmekte olduğunu söylemiş ve “İsrail ordusunun sergilediği barbarlık seviyesi öyle ki, devam eden soykırımda ölü sayısını vermek için ortalama rakamlar vermek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullanmış. Aynı vekil, “Filistinli çocuklar, her gün yakılıyor, eziliyor, parçalanıyor, öldürülüyor, hapse atılıyor” diyerek, İsrail’i ziyaret edip Tel Aviv hükümetine destek veren Fransız vekil ve yetkilileri Gazze’deki duruma suç ortağı olmakla suçlamış. Fransız vekil Caron’la birlikte Meclis’teki diğer Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) vekilleri de Gazze’de ölen çocukların fotoğraflarının olduğu afişleri Genel Kurul’da açmış.

Bütün bu gelişmeler “insaniyet”in Gazze’ye sahip çıktığını ve inşallah son tahlilde Filistin’deki zulmün sona ereceği noktasında ümit vermiş olmuyor mu?