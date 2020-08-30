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30 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

İnsanlık gündemi

Faruk ÇAKIR
30 Ağustos 2020, Pazar
Salgın ve krizler gelip geçici de olsa, insanlığın kalıcı problemleri vardır. Bütün dünyadaki ‘iyi’ler birlikte çalışıp insanlığın kalıcı dertlerine çare aramalı ve bulmalı.

Avrupa Birliği, kendi çapında bazı çalışmalar yaparak ‘problemleri’ tesbit etmiş ve bunlara karşı çare bulmak için de maddî imkânlar ortaya koymuş.

İktisadî Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği’nin başta iş dünyası, araştırmacılar ve üniversiteler için ortaya koyduğu 1 milyar avro bütçeli “Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı”ndan yararlanmaya dâvet etmiş. Dikkat edelim, Avrupa Birliği kendince tesbit ettiği ‘dert’ler çözümü için 1 milyar dolarlık bir imkân ortaya koymuş ve insanlığa çağrı yapmış. Bilmana, ‘İnsana ve insanlığa faydalı projelerinizi orta koyun. Bizi ikna edin ve size imkân sunalım” diyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye’nin de katıldığı “Ufuk 2020 Programı” sona ermeden önce Komisyonun son bir çağrıya çıkacağını ve AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu çağrının Türk şirketlerinin, üniversitelerinin, araştırma kurum- larının ve araştırmacılarının, bilim insanlarının katılımına açık olduğunu belirtmiş. 

Zeytinoğlu’nun hatırlatması şöyle: “Önümüzdeki günlerde açılacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 1 milyar avroluk bütçesiyle Türkiye için son derece önemli bir hibe kaynağı olacaktır. Bu çağrıyı yakından izlememiz, projeler geliştirmemiz gerekiyor. (...) Bu çağrı sadece ülkemizdeki işletmelere ve araştırmacılara hibe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun yeni ka- binesinin hedeflerinden biri olarak belirlediği karbonsuz ekonomiye geçiş konusunda da Avrupalı muhataplarımızla birlikte çalışma imkânı sunuyor.”

“Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı” 11 alt başlıkta düzenleniyormuş: 1. İklim değişikliği ile mücadele, 2. Temiz, erişilebilir ve güvenli enerji, 3. Temiz, döngüsel ekonomi için sanayi, 4. Enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar, 5. Sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım, 6. Tarladan çatala (sofraya) tarım, 7. Ekosistem ve biyoçeşitlilik, 8. Sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre, 9. Avrupa araştırma alt yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi, 10.Vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri), 11. Uluslararası işbirliği.

Peki, belirlenen bu başlıkları insanlığın ortak faydası ve paydasına uygun değil mi? Bunları ve belki daha fazlalarını biz, İslâm âlemi niçin düşünüp planlamasın? 

Akıl için yol bir olduğu gibi, insanlığın dertleri de, çare ve çözüm yolları da birdir. Kavgayı bırakıp, birlikte çare bulmaya çalışalım...

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