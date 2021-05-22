İnsanlık İsrail’e itiraz ediyor

Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne karşı hemen her ülkeden itirazlar yükseliyor. Elbette zalim İsrail’i bu zulmü sebebiyle destekleyenler de var, ama bunların azınlık olduğu söylenebilir.

Tabiî ki sözlü ve yazılı ‘destek’ten ziyade ‘fiilî destek’ Filistin’in işine yarar ve buradaki zulmün sona ermesine sebep olur. İsrail sözlü olarak her gün kınansa, ama ticarî ve siyasî ilişkiler devam ettirilse oradaki zulüm sona erer mi?

Ülkemiz de İsrail zulmünü tartışmasız bir surette ‘en sert dille’ sözlü ve yazılı olarak kınıyor, ama bu kınama yeterli olur mu? Acaba ticarî ve siyasî ilişkiler ‘en alt seviye’ye inmiş durumda mı? Son yıllardaki politikalara bakıldığında sözlü ve yazılı kınama ile fiilî durumun birbiriyle çeliştiği çok rahat bir şekilde söylenebilir. Türkiye’yi idare edenler aksini ileri sürse de, İsrail ile ilişkilerin ülkemiz aleyhinde geliştiği açıktır. En çarpıcı örneği, Mavi Marmara Gemisi’nin Filistin’e gitmesi ve sonrasında yaşananlardır. Önce teşvik edilen bu ziyaret, sonrasında “Bize mi sorup gittiniz?” diye kınandı. Daha sonra hukukî olarak İsrail zor durumdayken tazminat karşılığı anlaşma yapılarak İsrail yine kazançlı çıkarıldı. Öyle ki bu yolculuk esnasında mağdur olan ve tazminat verilmek istenen kişiler bile bu anlaşmaya itiraz etti. Buna rağmen idareciler yanlışta ısrar etti ve uluslar arası hukuk nezdinde mağlûp olacak olan İsrail bu şekilde tebrie edilip korunmuş oldu. Başka hiçbir konu olmasa bile bu adım İsrail konusunda uygulanan politikanın yanlış olduğunu görmek için yeterlidir.

Bakınız, haklı olarak günde beş defa kınadığımız ve kızdığımız İngiltere ne yapıyor? Daha doğrusu İngiltere’deki bazı milletvekilleri nasıl bir adım atmış, onu hatırlayalım. Haberlere göre İngiltere’de bazı milletvekilleri hükümetten Filistinlilere yönelik saldırıları sebebiyle uluslar arası hukuku ihlâl eden İsrail’e yaptırım uygulanmasını ve silâh satışlarının durdurulmasını istemiş.

Orta Doğu’dan Sorumlu Bakan James Cleverly, Avam Kamarası’nda düzenlenen “İsrail Gazze Ateşkesi Âcil Sorular” başlıklı programda milletvekillerinin sorularını cevaplandırmış. Programda söz alan İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiliz hükümetine seslenerek,

“İsrail’i, Filistinlilere yönelik savaşını durdurmaya zorlamak için daha fazla ne kadar Filistinli çocuk öldürülmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin evi yerle bir edilmeli, daha fazla ne kadar Filistinlinin okul ve evleri bombalanmalı? Filistin’i devlet olarak tanımanın zamanı geldi çünkü onların da var olma hakkı var” ifadesini kullanmış. Burgon, ayrıca hükümete, Filistin’e yönelik saldırılarıyla uluslar arası hukuku ihlâl eden İsrail’e silâh satışlarını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısında da bulunmuş. (aa, 19 Mayıs 2021)

Temennimiz bu ve benzeri çağrıların sadece İngiltere ile sınırlı kalmaması ve bütün ‘hür dünya’ nezdinde dile getirilmesidir. Elbette Türkiye’ye bu konuda öncü ve örnek olmak yakışır. Bunun için de sözden ziyade fiilen yapılan icraatlar önemlidir. Bunu yapabildiğimizi söylemek mümkün mü? Keşke ‘yapılıyor’ diyebilseydik...