İnsanlık İsrail’i durdursun

Dünya barışını temin etmek için yola çıkan kuruluşların Filistin’de yaşananları görmemesi daha doğrusu İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulme sessiz kalması anlaşılır bir durum mudur?

Bu hususta en çok Birleşmiş Milletler haklı olarak eleştiriliyor, ama benzer bir eleştiriyi İslâm İşbirliği Teşkilâtı da hak ediyor. BM’nin Müslümanların dertleriyle dertlenmemesinin bir bahanesi olabilir. Peki İİT’nin haklı bir bahanesi var mı? Filistin başta olmak üzere dünyadaki bütün Müslümanların dertleriyle dertlenmeye, onlara çare ve çözüm bulmayan bir birlik, bir kuruluş İslâm dünyasını temsil edebilir mi?

İslâm ülkelerinin temsilcilerinin söylemesi icap eden sözleri ‘yabancı ülke’lerin temsilcileri söylüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri “ilhak” etmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceği ve Filistin’i tanıyabileceğini söylemesi buna bir delil değil mi?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde bir araya gelmiş ve görüşmesinin ana gündem maddesini Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planı olmuş. Haaretz Gazetesi’nde yer alan haberde, görüşmede Maas’ın, Netanyahu’ya İsrail’in “ilhak” planını hayata geçirmesi halinde bazı ülkelerin Tel Aviv’e yaptırım uygulayabileceğini ve Filistin’i resmî olarak tanıyabileceği mesajını ilettiği belirtilmiş. Habere göre Maas’ın aynı uyarıyı Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile yaptığı görüşmelerde de dile getirdiği ifade ediliyor. (AA, 10 Haziran 2020)

Almanya Dışişleri Bakanı’nın Filistin meselesini hem de İsrailli bakanlarla görüşmesinde gündeme taşıması ve bir bakıma ‘onların anlayacağı dille’ beyan etmesi dikkat çekici. Elbette bu tesbitin sadece Almanya’nın görüşü olmadığı, muhtemelen AB’nin ileri gelen ülkelerinin de böyle düşündüğü tahmin edilebilir. Peki, AB ülkelerinin, Avrupa’nın, ‘Batı’nın Filistin meselesiyle ilgilendiği kadar İslâm ülkeleri bu mesele ile ilgileniyor mu? Yeri geldiğinde Avrupa’yı eleştirenler İslâm ülkelerinin bu husustaki ihmalinin farkında mı?

Avrupa ve ‘Batı’nın yaptığı yanlışlar elbette haklı olarak eleştirilecek, tenkit edilecektir. Ama aynı zamanda ‘insanlık’ menfaati gereği yapılan iyi işlerin de desteklenmesi icap eder. Filistin meselesi bunlar arasında yer alıyor. İslâm ülkeleri de Almanya ya da benzeri şekilde görüş beyan eden Avrupa ülkeleri kadar bu meseleye sahip çıkmış olsa İsrail bu denli fütursuz, sorumsuz ve keyfi hareket edebilir miydi?

Başka pek çok meselede olduğu gibi Filistin meselesinde de insanlığı, insaniyeti harekete geçirmek icap eder. İnsanlık harekete geçerse ne Filistin’de göz yaşı dökülür ne de Arakan’da ya da başka bir yerde. Suriye ve Irak’ın huzura kavuşması da yine insanlığın, insaniyetin ve insanî damarın harekete geçmesi ile mümkün olur. Bu da ancak iyi niyetle, her ülkedeki iyilerin el ele vermesiyle ve barış için ortaya konulacak kararlılıkla mümkün olur.

Türkiye’nin de dünyada yaşanan hadiselere ve gelişmelere bu pencereden bakmasında büyük fayda vardır. Bütün iyiler bir araya gelmeli, birlik olmalı ki kötüler yol bulup insanlara ve ülkelere zulmedemesin...