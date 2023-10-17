İnsanlık, İsrail’i durdurur

Gerek Amerika ve gerekse Avrupa Birliği ve tabii ki Birleşmiş Milletler; Filistin ve Gazze konusunda iyi imtihan vermediler ve sınıfta kaldılar. “Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz” prensibi burada da unutuldu ve bir bütün olarak Gazze’de yaşayan insanlar hükmen ‘suçlu’ ilan edilmiş oldu.

BM, yapısı gereği ‘5 büyük devlet’in kontrolü altında olduğu için eli ve kolu bağlı sayılır. Avrupa Birliği’nin şimdiye kadar olan politikasından vazgeçmiş gibi bir görüntü vermesi bütün dünyaya ‘kötü örnek’ olmuş sayılır. Elbette konu İsrail olunca en başta AB’nin en büyük ortaklarında Almanya’nın ‘eli ve kolu’ bağlı hale geliyor.

Bütün bunlara rağmen, Avrupa’dan gelen haberlere bakılınca sadece ‘insanlığın’ İsrail’i durdurabileceği anlaşılıyor. Evet, politikacılar nasıl düşünürse düşünce insan fıtratı hükmettiğinde İsrail’in mağlup olması mümkün olacak. Elbette bu konuda medya vasıtaları da sınıfta kalmış sayılır. Önce yalan haberle verip, bir ya da iki gün sonra özür dilediklerine şahit olunmadı mı?

Misal olması bakımından İngiltere ve İsveç’ten gelen haberlere özetle bakalım:

“Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiltere hükümetinin İsrail-Filistin çatışmasında Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek isteyenler, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin önünde toplandı. Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa’nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Savaşı Durdur Koalisyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’na doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, “Özgür Filistin”, “Ürdün Nehrinden Akdeniz’e Filistin özgür olacak”, “Binlerle, milyonlarla hepimiz Filistinliyiz” sloganları attı. Metropolitan polisi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, yürüyüş güzergahının BBC önünden Downing Sokağı’na kadar olan kısımla sınırlı olduğunu, bu alan dışındaki gösterilere izin verilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini bildirdi. Göstericilerden Maggie Dunn, ‘Gazze nüfusunun yarısı çocuk. Suları, yemekleri, ilaçları yok. Hastaneye gidemiyor, tıbbi destek alamıyorlar. Sadece ağlıyorum. Bu yüzden buradayım ve hükümetimizi de İsrail soykırımını desteklediği için protesto ediyorum’ dedi.”

“İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanan yüzlerce kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Çok sayıda İsveçli, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden, her yaş grubundan insanların katıldığı gösteride, sık sık “Özgür Filistin”, “Özgür Kudüs”, “Gazze’ye özgürlük” sloganları atıldı, Filistin bayrakları taşındı. Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde Gazze’ye bombardımanın ve sivillere yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik mesajlar yer aldı.” (AA, 14 Ekim 2023)

Avrupa’da bir kişinin bile gözaltına alınma ihtimaline rağmen Filistin için yürüyüş yapması anlamlıdır. Bu birler binle ve milyonlar olup, İsrail esaretini kıracak inşallah...