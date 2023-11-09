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9 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İnsanlık kaybetmesin!

Faruk ÇAKIR
09 Kasım 2023, Perşembe
Gazze’de devam eden katliamda şimdiye kadar 10 bin Filistinlinin öldüğü kayıtlara geçmiş durumda.

Acaba gerçekte ölenler Filistinliler mi yoksa orada ölen ‘insanlık’ mı? Bütün dünya bu sorunun ikna edici cevabını verebilirse belki o zaman savaş ve vahşet sona erer.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, “7 Ekim’den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor” açıklamasında bulunmuş. Her gün ve her fırsatta haklı olarak tenkit ettiğimiz BM idarecilerinin Gazze konusundaki beyanlarını çoğu İslam ülkesinin idarecilerinden duyamamak yaman bir çelişki değil mi? “Söz yetmez, icraat lazım” diye düşünenler de haklıdır. Ancak İslam dünyasındaki idarecilerden ‘etkili söz’ de duyulmuyor ki!

BM Koordinatörlerinden Martin Griffiths’in X sosyal medya hesabından “Bu (durum) insanlığın temel değerlerine meydan okuyor” demesinin yanında BM Genel Sekreteri António Guterres de, “Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü” diyerek, acil insani ateşkes çağrısında bulunmuştu. (AA, 7 Kasım 2023)

Elbette bütün liderlerden ‘icraat’ beklemek hakkımızdı, fakat bazı BM yöneticilerinin dünyadaki ‘destek havası’na rağmen zalim İsrail aleyhinde cesaretle beyanlarda bulunmaları az bir iyilik değil.

Benzer şekilde ABD Dışişleri Bakanlığında “Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki” biriminde Genel Müdür olarak görev yapan Josh Paul, ABD yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa ettiğini duyurmuştu. “Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz” diyen Paul, İsrail’in ABD desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etmişti. (aa.com.tr, 21 Ekim 2023)

ABD Dışişleri Bakanlığında Genel Müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifası sonrasında çevresinden büyük destek aldığını çoğu kişinin kendisi gibi düşündüğünü de açıklamış. Basında çıkan haberlerde, Dışişleri Bakanlığı içindeki pek çok kişinin de ABD’nin çatışmadaki rolünden dolayı aynı derecede rahatsız olduğu belirtilmiş. Paul, “Yalnızca Dışişleri Bakanlığı’ndaki değil, ABD hükümeti genelindeki insanlardan veya meslektaşlarımdan, Savunma Bakanlığı’ndaki insanlardan veya meslektaşlarımdan duyduğum çok büyük bir tepki olduğunu söyleyebilirim. Dünya çapındaki muharip komutanlıklar da dahil olmak üzere insanlar bana ulaşarak “Seninle tamamen aynı fikirdeyiz” dediler” demiş. (Yeni Asya, 8 Kasım 2023)

İnşallah bu haklı tepkiler artarak devam eder ve Gazze’de insanlık değil ‘Zalim İsrail’ kaybeder. Dualarımız bunun için olsun.

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