İnsanlık kazanır

Dünyadaki ‘iyi’lerin birlik olmasının ‘kötü’leri frenleyebileceğine şahitlik eden pek çok hadise yaşanıyor. İnsanlığın ortak değerlerinde bir araya gelinebilse ‘kötü’lerin yol alması mümkün olmaz. Bu mesele ne kadar gündemde tutulsa o kadar isabetli olur.

Meselâ, Çin idarecileri Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslümanlara akıl almaz haksızlıklar yapıyor. Başlangıçta inkâr edilen bu zulümler, dünyanın harekete geçmesi sonrasında çeşitli bahanelerle de olsa Çin yönetimince kısmen kabul edilmiş durumda. “Biz onları eğitmek için ‘kamplar’a aldık” deseler de bu kampların eğitimden çok asimile etmeye yönelik olduğu artık kabul görmüş durumda. Bazı Avrupa ülkeleri Çin idarecileri bu hususta açık bir dille ikaz ediyor ve Çin’in yaptığının soykırım olduğunu söylüyor.

Devletler nezdinde olduğu gibi bazı büyük şirketler nezdinde de mesele gündemde. Bir haberde ABD’li teknoloji şirketi Apple’ın, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yoğunlukla bulunan Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli kamera ve parça tedarikçisi olan bir şirketle sözleşmelerini sonlandırdığı iddia edilmiş. İddiaya göre, Apple, ABD tarafından Temmuz 2020’de zorla çalıştırma uygulamalarına karıştığı gerekçesiyle yaptırım listesine alınan firma ile sözleşmelerini bitirmiş. (aa, 17 Marta 2021)

Hatırlanacağı üzere daha önce de bazı firmalar bu anlamda adımlar atmıştı. Meselâ, İsveç merkezli giyim firması H&M, Eylül 2020’de, etnik azınlıkların “zorunlu çalıştırılması” sebebiyle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu. Uluslar arası denetim, kontrol, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kullanılması gibi konularda hizmet veren Sümerra, Bureau Veritas SA, TUV SUD, RİNA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan’dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.

Pekin’in “meslekî eğitim merkezleri” olarak adlandırdığı, uluslar arası kamuoyunun ise “yeniden eğitim kampları” diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor. (aa haberi)

Bu gelişmeler sadece bazı şirketleri aldığı ekonomik kararlar olarak görülmemeli. Bu anlayış, bu kararlılık artarak devam ederse dünyadaki ‘fena’lar geri adım atmak mecburiyetinde kalır. Düşünün ki hak, hukuk ve adaleti tanımayan ve uygulamayan ülkeler; ‘hür dünya’ nezdinde bu şekilde ‘ambargo’ya tabi tutulsa bugünkü kadar rahat hareket edebilirler miydi?

Hadiselere maddî menfaat penceresinden değil de ‘hak, hukuk ve adalet’ penceresinden bakılmış olsa ‘kral’lar hüküm sürebilir miydi? Silâh ya da teknoloji üreten ülkeler bunları ihraç ederken ülkelerin ‘hak, hukuk ve adalet karneleri’ni dikkate almış olsa dünyada bu kadar zulüm olur muydu?

Bugün için tam olarak bu karnelere bakılmıyor olsa da inşallah önümüzdeki yıllarda bu karneler geçer akçe olarak. Hak, hukuk ve adalet karnesi zayıf olan idareciler dünyadan tecrit olmaya mahkûm olabilir. Son tahlilde insanlık ve insaniyet kazansın inşallah.