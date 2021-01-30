İnsanlık ne cevap verecek?

Dünyada yaşayan bütün insanların huzur içinde yaşaması mümkün olduğu halde, bazı insafsızların açgözlülüğü sebebiyle bu hedefe ulaşılabilmiş değil.

Dünyadaki mağdur insanların ekseriyetinin Müslüman olması da ayrıca dikkat çekici bir durum.

Filistin, Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye ya da Myanmar’da yaşayan Müslümanların çektiği çileler bütün insanlığın tepkisini çekiyor. Türkiye kamuoyu da nerede bir mağdur varsa onlara el uzatmaya çalışıyor ki bu da Müslümanlığın ve insanlığın bir gereği. Yalnız idareciler noktasında bazı ihmaller göze çarpıyor. Ne hikmetse, Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü, idareciler görmek istemiyor. Bununla da kalmıyor, başka ülkelerin ortaya koyduğu tepkiyi şüpheyle karşılayan idareci ve siyasetçiler de var.

Bir kaç gün önce çarpıcı bir hadise daha yaşandı. Doğu Türkistanlı Nursimangül Abdurraşid, İyi Parti’nin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında bir konuşma yaptı. Normalde partilerin grup toplantılarını yayınlayan TV kanalları, bu konuşma başlayınca yayını kesmiş. Acaba, Doğu Türkistan’da yaşananların duyulması kimleri rahatsız ediyor? Eğer böyle bir zulüm yoksa bunu ispat etmek çok mu zor? Çin’in yapması gereken belli. “Haksızlık var, zulüm var” denilen yerleri dünya medyasına açmak ve göstermek. Bunları yapmadan sadece inkâr ile dünyayı inandırmak mümkün kü? Düşünün ki ailelerinin akıbetlerini soran dilekçeleri bile ‘resmî olarak’ almayı kabul etmeyen, almayan bir temsilcilikleri, konsoloslukları var. Dünyaya büyük ölçüde kapalı bir rejimin sözlerine ne derece güvenilebilir ki?

Peki, Doğu Türkistanlı Nursimangül Abdurraşid ne demiş: ‘‘Doğduğum topraklara faydalı bir evlât olmak için çok çalıştım. Bu uğurda Türkiye’ye geldim. Mezun oldum ve şu anda prestijli bir firmada çalışıyorum. Fakat bu sevincimi ailemle paylaşamıyorum. Ailemin uğradığı zulmün nedeni benim Türkiye’de bulunmam. 2017 Haziran’ında iletişim eksildikten sonra hep bekledim. Yaklaşık 4 senedir annemin sesini duyamadım. Babam ve kardeşlerim nerede, ne durumda bilmiyorum. 3 ila 5 milyon kardeşimiz toplama kamplarındadır. Dünya neyi bekliyor, orada insanların ölmesini mi? Eğer gerçekten Türkistan’da olanlara karşı suskunluğunuz sürerse insan hakları diye bir şey olduğuna nasıl inanırım? Ben nasıl inanırım Müslümanlar’ın, Türkler’in kardeş olduğuna? Lütfen elinizi yüreğinize koyunuz. Bu zulme hep birlikte dur demek istiyorum. Ben sözümü söyledim, insanlıktan cevap bekliyorum.’’ (amerikaninsesi.com, 27 Ocak 2021)

Hadiseye siyasî tarafgirlik gözüyle bakan bazı mütedeyyin insanlar da Doğu Türkistan’da yaşanan zulmü görmek ve duymak istemiyorlar. Filistin’de yaşananları görüp, haklı olarak tepki verenler; Çin’deki hadiseleri görmeden ve sadece Çinli idarecilerin beyanlarıyla yola çıkarak zulmü nasıl inkâr edebilirler? Meselâ, İsrailli ya da Myanmarlı idarecilerin beyanlarını esas almayan bu mütedeyyin insanlar nasıl olur da Çinli idarecilerin beyanlarına inanır?

Uzun yıllardan beri Japonya’da yaşayan mütercim ve yayıncı Alper Vaner, Türkiye’de yaşayan ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme inanmayanlar için şöyle demiş: “Türkiye’de neler dönüyor bilmiyorum. Ama Doğu Türkistan’da korkunç şeyler oluyor. Uygurları aşağılayan Çinli arkadaşım bile ‘korkunç’ dedi, gerisini artık siz düşünün. (twitter, @VanerAlper, 27 Ocak 2021)

Doğu Türkistanlı Nursimangül Abdurraşid çok haklı: “Ben sözümü söyledim, insanlıktan cevap bekliyorum.’’