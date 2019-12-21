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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İnsanlık ses verir mi?

Faruk ÇAKIR
21 Aralık 2019, Cumartesi
Birinin doyup bininin aç kaldığı bir dünyada huzurun hakim olması mümkün değil.

Mevcut halde birileri israf batağında yüzerken birileri de geçim sıkıntısı çekiyor. Tasvir etmeye çalıştığımız üzücü tablonun daha çok İslam ülkelerinde yaşanıyor olması en büyük çelişkilerden biridir.

Hak, hukuk, adalet, komşuluk ve yardımlaşma gibi kavramlara en fazla İslam ülkeleri dikkat etmeli. Maalesef bu yapılmıyor ve İslam alemi cehalet, fakirlik ve ihtilaflarla iç içe. Elbette ümitsizlik başka kapıya, ama var olan derdi de görmek icap ediyor. Ekseri savaşların İslam ülkelerinde cereyan etmesi sadece tesadüf mü? İslam ülkelerini idare eden siyasetçilerin mevcut tabloya bakıp uyanması gerekmez mi?

İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı olarak çalışan İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından hazırlanan “İslam Dünyasında İnsani Durum” raporu ‘yangın var’ ciddiyetiyle harekete geçmemizi icap ettiriyor. Öyle ki dünyada 72 olan yaş ortalaması İslam dünyasında 67’ye düşmüş görünüyor. Rapor, insani kalkınmışlık seviyesiyle ilgili olarak da dikkat çekici neticeler ortaya koymuş.  

Rapora göre 1,5 milyarlık İslam dünyasında 216 milyon kişi yetersiz besleniyor. Bu da dünyadaki tüm yetersiz beslenenlerin %27’sine denk geliyor. Özellikle sahra altı Afrika ve güney Asya’daki Müslüman ülkelerde anne-çocuk ölümleri dünya ortalamasının çok üzerinde (%49) imiş.

İNSAMER raporu buna sebep olarak; süregiden savaşları saymış. Bugün dünyadaki çatışmaların %60’ının İslam dünyasında yaşandığı ve 2010 yılından itibaren savaşlarda ölenlerin %80’inin Müslüman ülke vatandaşları olduğu hatırlatılmış. Savaşlar İslam ülkelerinde ve ölenlerin yüzde 80’i Müslüman ülkelerde yaşayanlar. Ne üzücü bir tablo...

Araştırmada bu üzücü tablonun bir sebebi olarak da İslam ülkelerinin çok fazla dış borcu olması gösterilmiş. İslam ülkelerinin 1,6 trilyon dolarlık borcu var ve 21 İslam ülkesi “Ağır Borçlu Yoksul Ülke” kategorisinde sayılıyor.

Peki çözüm? Bu noktada 4 melese sıralanmış: 1-İstikrarlı siyasi kurumlar oluşturmak, 2-fiziki altyapıyı güçlendirmek, 3-sosyal adaleti sağlamak ve 4- eğitim kalitesini yükseltmek.

Esasında bu dertler “üç büyük düşman”ı hatırlatır: Cehalet, fakirlik, ihtilaf. Zaten sayılan çarelerin anasında ‘eğitim’in yer alması da buna ayrı bir delildir. İslam ülkeleri “eğitim kalitesini yükseltmek” hedefine ulaşmış olsa ‘cehalet’i yenmiş olur. Cehalet yenildiği zaman ihtilaflar da sona erer. Bakınız, ilgisiz gibi görülse de ‘eğitim’ yine ilk sıraya yerleşiyor. O halde ne yapıp etmeli ve eğitim meselesini halletmek icap eder.

Tabii ki İslam aleminin cehalet, fakirlik ve ihtilaflar içinde yüzmesinin altında “Asya münafıkları ile Avrupa dessas zalimleri”nin kirli tuzakları vardır. Esasta zengin olabilecek bu ülkelerin elindeki imkanlar çeşitli oyunlarla gasp edilmiş durumda. Petrol gelirleri olan İslam ülkelerinin bile söz sahibi olamaması garip değil mi?

Elbette kabahati ‘düşman’lara atıp sorumluluktan kurtulamayız. Onlar işini yapıyorsa, İslam alemi de ittihad edip birlik olmalı ve ‘iş’ini yapmalı. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına da büyük iş düşüyor. Cehaletten kaynaklanan nefreti kovup, kardeşliği pekiştirmek durumundayız. Başka çere de yok maalesef.

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