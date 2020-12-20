İnsanlık uyanırsa zulüm biter

Her fırsatta hatırlatıldığı üzere dünyadaki ‘iyi’ler bir araya gelse, büyük bir ihtimalle haksızlıklar, zulümler ve adaletsizlikler sona erer. Mesele, ‘iyi’leri bir araya getirip güç birliği oluşturabilmekte. Türkiye’yi idare edenler de hadiselere bu pencereden baksa ve bu yönde politikalar geliştirse iyi olmaz mı?

‘Sağır sultan’ların dahi duyduğu üzere Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslümanlara adaletsiz davranıyor. Epey bir süredir bu mesele gündeme geliyor. Türkiye’de yeterince tartışılmasa da konu dünyanın gündeminde. Avrupa Birliği ve Amerika, Çin’i bu hususta ikaz ediyor ve haksızlıkların sona ermemesi halinde ‘yaptırım’lar uygulanması istiyor.

Hemen ifade edelim ki AB ya da ABD’nin bu meseleyi gündeme taşımasının kendilerince farklı maksatları olabilir. Ancak netice değişmez: Çin, Sincan bölgesindeki Müslümanlara karşı acımasız politikalar uyguluyor. En başta her şeyi inkâr eden Çin yöneticileri, sonraki aylarda “Kamplar var, ama bunlar eğitim için kullanıyor” demeye başladı. Nasıl bir eğitim ise, dünya basınından sır gibi saklanıyor ve neler öğretildiği gizleniyor. Gündeme taşınan ‘kamp’ların eğitim kampı olduğuna kim inanır? Ayrıca, onlarca ve yüzlerce şahit, Çin’de yaşadıklarını anlatıyor. Okumak maksadıyla başka ülkelere giden şahitler de ailelerinden haber alamadıkları ve endişeli olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Velhasıl, yaşanan adaletsizlikleri gizleme imkânı kalmamış durumda.

Nitekim, Avrupa Parlamentosu (AP), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muameleyi ve zorla çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım için AB ülkelerine çağrıda bulunmuş.

Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin’in başka yerlerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerinin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği” kuvvetli şekilde kınanmış.

Milletvekilleri, özel sektörden Sincan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz zincirlerinde insan haklarına uyulduğunun tesbiti için denetim yapmalarını, uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini istemiş. Ayrıca Çin’in Sincan bölgesinde bağımsız gözlem yapabilmesi için uluslar arası gözlem grubuna izin vermesi de talep edilmiş. (AA, 17 Aralık 2020)

Avrupa’da yükselen bu talebin dünyadaki bütün ‘iyi’ler tarafından desteklenmesi isabetli olur. Çin’e karşı uygulanacak bir ekonomik müeyyidenin netice vermesi mümkündür. Keşke Avrupa ve Amerika sadece bugün değil, çok önceden hadiseye bu yönüyle bakabilmiş olsaydı. Uzun yıllar ‘Ucuz Çin işçiliği’ sebebiyle haksızlıklara ve hukuksuzluklara sessiz kalınması işi bu noktaya getirmiş oldu.

Her ne ise, geç kalınmış olsa da bu çağrı isabetli bir çağrı olmuştur ve netice vermesini temenni ederiz. İnşallah dünyadaki ‘iyi’ler ele ele verip ‘kötü ve fena’ları mağlûp eder.