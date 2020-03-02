Irkçıların kurduğu tuzak

Dünyanın halletmesi gereken önemli dertlerinden biri de ırkçılık anlayışıdır.

Kişilerin seçme imkânı olmayan bir sebepten dolayı kınanmasını, dışlanmasını ve suçlanmasını hangi akıl kabul edebilir? Bu kadar bedihi ve açık bir meselenin henüz tam olarak anlaşılmamış olması ve hâlâ ırkçılık yapanların varlığı büyük bir dert değil mi?

Esasında bu meseleyi İslâm halletmiş, çözmüş ve ortaya koymuştur. Şu hadis-i şerifi hatırlamak lâzım: “Allah indinde en şerefliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.”

Irkçılıkla mücadele etmek isteyenler bunu bilse ve her yerde tekrarlasa ‘ırk üstünlüğü’nü savunan kalır mı?

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde ‘ırkçı saldırılar’ yaşanıyor. Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı 88 bin nüfuslu Hanau şehri de yaşanan bir ırkçı saldırıya sahne oldu. Hanau şehrindeki iki nargile kahvesine düzenlenen silâhlı saldırı (19 Şubat 2020) neticesinde aralarında Türkiye vatandaşı olanlar da dahil olmak üzere 11 kişi öldü.

Sevindirici olan, ırkçıların nispeten az olmasıdır. Büyük çoğunluk ırkçıları kınıyor. Nitekim Hanau şehrinde yaşanan bu ırkçı saldırı sonrası düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katılmış. Binlerce kişi, “Teröre ve İslâm Düşmanlığına Karşı” düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lânetleyen dövizlerle şehir merkezinde toplanmış.

Konu ile ilgili haberde şu bilgiler var: “Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe, saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanau ile Almanya’nın başka şehirlerinden, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de katılım oldu. Şehir meydanında Kur’ân-ı Kerîm ve Almanca mealinin okunmasıyla başlayan ve saldırıda ölenler için duâ edilen mitinge, Almanlar ve diğer milletlerden de katılım oldu. Irkçı terör saldırısında ölenlerin isimlerinin okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, yaptığı açılış konuşmasında, yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. (Türkiye’nin) Berlin Büyükelçisi de Hanau’da yaşanan ırkçı terör saldırısını kınadı. (AA, 23 Şubat 2020)

Avrupa’da ırkçılığı körükleyenlerin bir hedefi de, insanları İslâmdan uzaklaştırmak ve korku salmak olsa gerek. Fakat bu planın ters teptiği, yürüyüşe katılanların tavrından anlaşılıyor. Onlar “İslâm korkusu”nu yaymak isterken yürüyüşe katılanlar okunan Kur’ân’ı dinliyor. Onlar ‘yabancı’ların İslâma teslim olmasına karşı çıkarken, bu hadiseler daha çok ‘yabancı’nın İslâmı merak etmesi ve onunla tanışmasına şahit oluyorlar.

Bu saldırılar vesilesiyle çok daha güçlü bir sesle İslâmın ırkçılığı reddettiği, insanların hangi ana babadan doğduğu değil, ‘takva’ sahibi olup olmadığının mühim olduğu anlatılmalı. Bu yolla hem ırkçıların kurduğu tuzak bozulur hem de daha çok kişi İslâmın hakikatleriyle tanışır.

Üstünlüğün takvada olduğunu bütün insanlara duyurmak İslâm âleminin birinci vazifesi olmalı, vesselâm.