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11 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

“Irkçılığa yer yok”

Faruk ÇAKIR
11 Ağustos 2024, Pazar
Şükür ki, dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen “güzel haber”ler gelmeye de devam ediyor.

İngiltere kaynaklı bir habere göre ırkçılığa karşı olan “hakperest insanlar” sokaklara çıkıp “ırkçıları ve ırkçı politikaları” kınamış, ayıplamış ve hakikatleri seslendirmiş. 

İngiltere gibi ekseriyetle ‘çirkin planlar yapan’ bir ülkede şiddet eylemlerine karşı insanların sokağa çıkması özete “ırkçılığa hayır” demeleri çok çok önemli değil mi?

Haberi kısaca hatırlamakta fayda var: “İngiltere’nin kuzeyindeki Southport kasabasında (bir ‘Parti’ye düzenlenen saldırı sonrası) aşırı sağcı grupların başlattığı şiddet eylemleri devam ederken, Londra’nın doğusunda da ırkçılık karşıtları aşırı sağın planladığı eylemlere karşı gösteri düzenledi. 100’ün üzerinde aşırı sağcı şiddet eyleminin planlandığı saatlerde karşıt gösteri düzenleyen binlerce ırkçılık karşıtı, sokakları doldurarak aşırı sağcılarının sayısını geride bıraktı. Ülke genelinde ırkçılık karşıtları, aşırı sağcıların planladığı şiddet eylemlerine karşı bir araya gelerek, çok sayıda şehirde karşıt gösteri düzenledi. Binlerce polisin görevlendirildiği gösterilerde, ırkçılık karşıtlarının aşırı sağcı gruplardan sayıca çok daha fazla olmaları dikkat çekti. Londra’nın doğusundaki Walthamstow’da ırkçılık karşıtı on binlerce kişi sokaklarda toplanarak “Irkçılığa yer yok”, “Özgür Filistin” ve “Nefret burada hoş karşılanmadı” yazılı pankartlar taşıdı. Brighton’da da bir hukuk bürosunun önünde az sayıda aşırı sağcı toplanırken, karşıt göstericilerin sayısının çok daha fazla olması sebebiyle polis herhangi bir gerginlik yaşanmasının önüne geçmek için aşırı sağcıların etraflarını sardı.”

Binlerce kişinin ırkçılığa ve ırkçılara karşı çıkması önemli olmakla birlikte, “ırkçılık karşıtı (olanlar), sokakları doldurarak aşırı sağcılarının (ırkçıların) sayısını geride bıraktı” tespiti de mühimdir.

Aşırı sağcı ve ırkçı eylemler, ‘suç işleyen biri’nin göçmen olduğu bilgisine dayanıyormuş. Bu yanlış bilgi sosyal medya vasıtasıyla yayılınca “bütün göçmenler ve tabii ki Müslümanlar da suçludur” kanaati pompalanmış ve bazı cami önlerinde eylemler başlamış. Neyse ki İngiltere’deki insaflı insanların ekseriyetinin bu tuzağa düşmediği gelen haberden anlaşılıyor. Velev ki bir göçmen suç işlemiş olsun. Buna bakıp bütün göçmenleri suçlu ilan etmek hakka, hukuka ve adalet anlayışına sığar mı? İşte, “Birinin hatasıyla başkasını da suçlu ilan etme” tavrı, İngiltere’nin de başındaki bir dert olduğu anlaşılıyor.

Bütün dünya “Birinin hatasıyla başkası mesul olmaz” gerçeğini öğrenmek durumunda. Aksi halde ırkçılar kendilerine kolay yol bulur ve insanlıkta huzur bırakmaz.

İngiltere’de yaşanan “Irkçılığa yer yok” anlayışı bize de, dünyaya da örnek olmalı vesselam.

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