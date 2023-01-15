Irkçılık tehlikesindeki artış

Doğuştan eşit olan insanların biri birine üstünlük taslaması kadar yanlış bir şey olabilir mi? Dünyadaki savaş ve krizlerin de asıl sebebi üstünlük kavgası değil mi?

İlk bakışta kimseler ‘ırkçı’lığı kabul etmez. Kime sorulsa ırkçılığın fana bir şey olduğunu belirtir; ama hemen akabinde de “Biz çok iyiyiz” der. Ekseriyetin Müslüman olduğu ülkemizde de içten içe ırkçılık yaygınlaşmış olsa da, çoğunluk ırkçı olmadığını kabul eder. “İttihad-ı İslam”a vesile olması icap eden hac ziyaretinden dönenlerin büyük bir kısmı, “En güzel Müslümanlık bizde var” diye kendi avutur, ama bu tavrın temelinde kendi ırkını üstün tutmak olduğunu görmeyebilir.

Bilindiği üzere üstünlüğün ölçüsü Kur’an’da şöyle izah edilmiştir: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat Suresi, 13. ayet, Diyanet Vakfı meali)

Hele son yıllar ve aylarda yaşanan tartışmalara bakıldığında ırkçı anlayışın ülkemiz için de tehlikeli hale geldiği anlaşılır. Buna rağmen idarecilerimiz böyle bir tehlikeden bahsetmez. Bizdeki idareciler böyle düşünürken, Almanya’da bir bakan, yapılan bir araştırmada katılanların yüzde 90’ının ‘Ülkemizde ırkçılık var’ dediğini aktarmış. (AA, 11 Ocak 2023)

Almanya’da Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, “Almanya’da ırkçılık, mevcut durum, eylem alanları ve önlemler” başlıklı raporu tanıtmış. Ülkede yapılan araştırmaların ırkçılığın ciddi bir toplumsal konu olduğunu ortaya koyduğunu belirten Alabali-Radovan, “Araştırmada halkın yüzde 22’si ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti. Yüzde 90’ı da ‘ülkemizde ırkçılık var’ dedi. Bu önemli bir bulgudur. Böylece ırkçılığa karşı mücadelede son birkaç yılın ihmalkârlıklarını telafi edebilir ve harekete geçebiliriz” diye konuşmuş.

Ülkedeki birçok eyalette başörtülü kadınların öğretmen olarak çalışmasına izin verilmediğinin hatırlatması üzerine Alabali-Radovan, “Bu, özellikle etkilenen kadınlarla sıkça konuştuğum bir konu. Bu konuda ilgili eyaletlerle konuşmamız lazım. Biz, ‘eğitim alanında inanılmaz kalifiye eleman eksiğimiz var ancak başörtüsü bir dışlama kıriteridir’ diyemeyiz. Bu tartışmayı kesinlikle sürdürmemiz lazım” demiş.

Bakınız, bir idarecinin ülkenin içinde bulunduğu ‘tehlike’nin farkına varması ve bunu itiraf etmesi çok önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde çareler bulunabilir. Irkçılık var ve bu kabul ediliyorsa, bir şekilde çaresi bulunur. Aynı şekilde, başörtülülerin öğretmen olarak çalışmasına izin verilmediği sorulduğunda idareci inkâr etmiyor, aksine problemi kabul ediyor ve bir anlamda “Bunu çözmeliyiz” diyor. Böyle diyenler problemlerini çözer. Bizdeki gibi problemleri inkâr eden idareciler ise sadece problemleri biriktirir ve neticede o problemler çözülemez bir hal alır.

Her konuda problemi görelim, kabul edelim ki çare bulabilelim vesselam.

