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20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Irkçılık ve cehalet yarası

Faruk ÇAKIR
20 Mart 2021, Cumartesi
Cehalet, zaruret ve ihtilâfın ‘en büyük düşman’lar arasında sayılması tesadüf değil. Bir millet bu üç büyük düşmanı mağlûp edebilirse, medeniyet yolunda onu başka ne engelleyebilir ki?

Avustralya’nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer alan Yeni Zelanda’da 15 Mart 2019 tarihinde büyük bir saldırı meydana gelmiş ve bu saldırı ülke tarihinin en kanlı saldırılarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Saldırı, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki El Nur Camii ve Linwood İslâm Merkezi’ni hedef almış ve saldırılarda 51 kişi vefat etmişti. 

İşte bu saldırının yıl dönümünde düzenlenen anma toplantısında yapılan konuşmalarda ırkçılık ve cehalet yarasına dikkat çekilmiş. Ülke tarihinin en kanlı terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçen saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen törene farklı toplum ve inanç kesimlerinden yüzlerce kişi katılmış. 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinde Ardern, Christchurch cami saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada ‘İki yıl önce iki camideki Müslüman topluma yönelik düzenlenen terör saldırılarının ülkeye yürek burkan bir miras bıraktığını’ belirterek ‘bu mirasın aynı zamanda daha kapsayıcı bir ulus’ inşa ettiğini dile getirmiş. Jacinda Ardern ayrıca, ülkedeki Müslüman toplumun Christchurch’teki saldırılardan çok daha önce de nefret ve ırkçılığa maruz kaldıklarını kabul ettiğini ifade etmiş. (tr.euronews.com, 13 Mart 2021)

Anma töreninde yakınları ölenler ve saldırıdan sağ kurtulanlar da katılıp kısa konuşmalar yapmış. İmam Cemal Fouda’nın duâ ettiği programda konuşan ve saldırıda yaralanan Türk asıllı Temel Ataçocuğu’nun tesbiti dikkat çekici: ‘Katliâm ırkçılık ve cehaletten kaynaklandı!’

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in de konuşmasında; ülkedeki Müslüman toplumun Christchurch’teki saldırılardan çok daha önce de nefret ve ırkçılığa maruz kaldıklarını kabul ettiğini ifade ettiği hatırlatılırsa cami katliâmının temelinde ırkçılık ve cehalet yattığı iyice anlaşılır.

Esasında sadece Yeni Zelanda’da yaşanan katliâmının altında değil, dünyanın başka bölgelerinde meydana gelen benzer hadiselerin altında da ırkçılık ve cehalet vardır. Çünkü ırkçılığın temelinde ‘başkaları’nı yutarak beslenme anlayışı var. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi ‘başkası’ olarak gören anlayış, cehaletten de aldığı cesaretle böyle çirkin katliâmlara imza atmaz mı?

O halde cinayetleri, katliâmları ve benzeri olayları sona erdirmek isteyenler önce ırkçılıkla ve cehaletme mücadele etmelidirler. Bunu yapmak yerine bataklıklardaki sineklerle mücadele anlamın gelen ‘cani’lerin peşinden koşulursa kalıcı tedbirler alınmış olmaz.

Irkçılık ve cehaletin insanlık arasında açtığı yarayı birlikte tedavi etmek durumundayız vesselâm.

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