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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İş dünyasından hukuk hatırlatması

Faruk ÇAKIR
29 Haziran 2021, Salı
Hukuk ve adalet sahasında yaşanan sıkıntılara en başta ‘hukuk çevreleri’ itiraz etmesi icap ederken maalesef bu yapılmadı. Dolayısıyla bu sahadaki yanlışlar ‘iş dünyası’nı da etkilemeye başladı. Zaten hukuk sahasındaki dertlerin iş dünyasını etkilememesi mümkün değildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, hukuk ve adalet ihtiyacına dikkat çekmiş. 

Covid-19’un büyük bir felâket olduğunu ancak önümüzdeki süreçte yaşanacakları yalnızca salgına bağlamanın hatalı olacağını anlatan Turan, “Çift hanelerde gezen enflasyon-faiz-kur sarmalı ile işsizlik ve özellikle genç işsizlik rakamları, yapısal sıkıntılarımızın devam ettiğini gösteriyor. Ülkemiz son 40 yılda risklerini düşürmeye değil, faizi düşürmeye odaklandığı için enflasyon dahil pek çok sorununu çözemedi. ‘Orta Gelir Tuzağı’na takılmanın kronikleşen sorunlarını yaşamaya devam ediyoruz. (...) Kurumları, kuralları ve hukuku da kapsayan yeni bir ekonomik programın âcil bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz” demiş. 

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının işletilemediği ülkelerde hukuk dışı yapıların bir virüs gibi sağlıklı bünyeyi hasta ettiğine dikkat çeken Turan, şöyle devam etmiş: “Yeni yönetim sistemi ile yeni kurumsal yapılanmaların gerçekleştirilemediği, yönetimin olabildiğine merkezileştiği ve güçler ayrılığının oldukça zayıfladığı süreçte yaşadığımız belirsizlikleri gidermek için ‘denge ve denetleme mekanizmalarının güçlendirilmesi’ gerektiğini görüyoruz. Meselemiz başkanlık ya da parlamenter sistem meselesinden çok daha sürdürülebilir kurumsal kodları içeriyor. Denge ve denetleme mekanizmaları kurulmamış, güçler ayrılığı tesis edilmemiş, yasama, yargı ve yürütmenin rol tanımlarının net ve demokratik olmadığı bir sistemde sorunlarımızın çözülemeyeceğini görüyoruz. Demokrasimizi demokratikleştirmek yani yaşam tarzı haline getirmek ana hedefimiz olmalıdır. (...) Yeni ve sivil bir anayasa dâhil olmak üzere hukuku baştan aşağı yenilemeliyiz. Anayasanın, siyasiler arasında bir mutabakat metni değil toplumsal bir sözleşme olduğu akıllardan çıkarılmadan katılımcı ve kapsayıcı, şeffaf bir sürecin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şeffaflığın, liyakatin, hukukun giderek eksildiğini bu dönemde bir an önce kalıcı reformlar yapmalı, ‘Orta Demokrasi Tuzağı’ndan kurtulmalıyız.” 

“Beyin göçü”ne de dikkat çeken Orhan Turan, “En önemli sermayemiz olan gençlerimizi, tersine beyin göçüne ikna edeceğimiz bir ortamı sadece ekonomik değil aynı zamanda demokratik standartlar ile kurabiliriz. Yeni ve kapsamlı bir eğitim reformu, yeni ekonomik dönüşümün de öncüsü ve kaldıracı olmalıdır. Yani ‘Orta Gelir’ ve ‘Orta Demokrasi’ gibi ‘Orta Eğitim Tuzağı’ndan da kurtulmaya ihtiyacımız var” tesbitini dile getirmiş. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Turan’ın şu tesbiti de iş dünyası bakımından önemlidir: “Yalnızca bilânçomuzu sağlamlaştırmaya değil sosyal faydayı da temel ölçütümüz kabul ediyoruz. Bundan sonra da toplumsal bekamız ve yerkürenin sürdürülebilirliği için öncü işler yapmayı hedefleyecek, bu temel değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz.”

Akıl için yol birdir ve iş dünyasını temsilen yapılan bu açıklamalar bu yola işaret ediyor. İş dünyası “bilânçomuzu sağlamlaştırmaya değil” de hak, hukuk, adalet, eğitim, demokrasi, gençlik, aile gibi meselelerle olumlu anlamda meşgul olursa Türkiye’nin önü de, ufku da açılır ve açılacak inşallah.

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