İş dünyasının itirazı

Yanlışlara vaktinde ve zamanında itiraz etmenin çok önemli olduğunu hadiseler tasdik ediyor.

Halk arasında konuşulduğu üzere, iş işten geçtikten sonra, hastalık vücudu teslim olduktan sonra akıl veren çok olur. Mühim olan yanlışı gördüğümüz anda itiraz etmektir.

İktidar, ekonomi konusunda dizi dizi yanlışlar yaptı ama bu yanlışlara karşı itiraz sesleri ekseriyetle gecikti. Neticede ortaya çıkan tablo hem iş dünyasını hem de vatandaşı ciddi anlamda mağdur etti.

Medyada yer alan bir habere göre Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, iş dünyasının yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle 1 dakika bile dayanacak gücü kalmadığını belirtmiş.

Bahar, şöyle konuşmuş: ‘’Seçim sonrası için güçlü bir Türkiye beklentisi içindeyiz. Daha çok üretim, daha çok iş birliği, daha çok istişare, daha yenilikçi kararlar, daha çok ihracat, daha çok istihdam ve daha istikrarlı bir ekonomik politika için başlangıç noktası sayıp, var gücümüzle çalışacağız. Liyakatin artık ön plana çıkarıldığı bir bürokrasi ortamı oluşturmalıyız. Eğitim sistemi ivedilikle evrensel ve nitelikli hale getirilmeli. İnsana yatırım yapan, aklın ve bilimin yolunda ilerleyen bir eğitim sisteminin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğü, hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması gerekir. Adalet ve hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi ve adil yargılama süreçlerinin sağlanması önemlidir. Evrensel hukuk kurallarının işlediği, etkin ve hızlı adalet mekanizmalarını ivedilikle kurmalıyız.” (ekonomim.com, 24 Mayıs 2023)

Bunlar çok doğru ve yerinde tespitler değil mi? İnanın bu yöndeki beyanlar günde 5 defa ve en az 15 sanayi ve ticaret odası başkanında gelmeli ki, devam eden yanlışlar sona ersin. Elbette toptancılık yaparak iş dünyasının tamamen sessiz kaldığı söylenemez; fakat çok büyük yanlışlar karşısında, az sayıda ehil insanın ‘çok cılız’ itirazları seslendirdiğini söylemek yanlış mı olur? Düşünün ki enflasyon rakamları inandırıcı bulunmadığı halde ‘iş dünyası’ kuvvetli bir itiraz ortaya koyamadı. İş adamı dernekleri ve ilgili STK’lar da ekseriyetle yanlışlar karşısında sessiz kaldı ve netice gelip bugünkü sıkıntılı gerçeklere dayandı.

Tabii ki iktidar her konuda ve herkesin kendisini desteklemesini arzu ediyor ve itiraz seslerinin yükselmesini istemiyor. Dolayısı ile itiraz eden STK ve dernekler de ‘zarar görmeyelim’ diye yanlışlar karşısında itirazlarını erteliyor. Fakat bu tavrın faturasını millet olarak hepimiz ödüyoruz.

Kim olursa olsun yanlışlara vaktinde ve zamanında itiraz etmek gerekir, vesselam...