İş vardı da biz mi çalışmadık?

Bilindiği üzere müzmin ve kangren haline gelmiş dertlerimizden biri de işsizliktir.

Çalışanların yeterli ücret almaması bir yana, asgari ücretten de daha az maaşla çalışmak isteyen binler, belki de milyonlarca insan var. Bu çelişki Türkiye’nin çözmesi gereken büyük bir mesele olarak önümüzde duruyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) düzenli olarak işsizlik sayılarını da açıklıyor. Açıklanan son rakamlara göre Türkiye’de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmiş.

Maalesef işsizlik rakamları da enflasyon rakamları gibi tartışmalı. İşsiz sayısını olduğundan daha az göstermek acaba işsizlere bir faydası olur mu? Ayrıca yüzde 10 nispetindeki işsizlik nispeti az mı kabul edilecek?

Hepsinden önemlisi, bir yanda işsizlik varken öte yanda da işveren açısından kalifiye, tecrübeli çalışan bulamama gerçeği var. Dolayısı ile “İşsizlik var, işsizlik arttı” denildiğinde bir kesim “İş var ama çalışan yok” demeyi sürdürüyor. Bir yönüyle doğru olan bu tespitin sorumlusu da yine siyasetçi ve idareciler değil mi? Niçin milyonlarca insan işsiz beklerken, öte yanda da işveren çalışacak personel bulamıyor? Niçin binlerce, on binlerce işsiz gence meslek öğretip de iş sahibi yapamıyoruz? Niçin bunca ‘meslek lisesi’ olmasına rağmen meslek sahibi gençlerimizin sayısı çok sınırlı?

Bir başka çelişki de, milyonlarca genç iş beklerken bazı ‘önemli şahıs’ların 2 ya da daha fazla yerden maaş alıyor olmasıdır. Bu mesele de o kadar sıradan hale geldi ki, “Filan kişi 3 yerden maaş alıyor” denildiğinde itiraz edip tepki gösteren dahi olmuyor. Sanki gayet normal bir durum gibi karşılanıyor. Oysa böyle bir iddia üzerine bin yerden itirazlar yükselmeli ve fazladan ödenen maaşlar kesilmeliydi. Ayrıca bir başkası bu yola tevessül etmeyi dahi düşünememeliydi. Fakat idareciler bu konuda da milleti alıştırdılar ve artık 3 ya da 5 yerden maaş alanların olması bile sineye çekilir hale geldi. Peki, milyonlarca genç iş beklerken, kendi taraftarını korumak için bir kişiye 5 ayrı devlet kurumundan maaş vermek hangi hak anlayışıyla izah edilebilir?

Bazıları işsiz kalırken bazılarının kolayca iş bulması da mümkün oluyor. Bu da adaletsiz bir uygulamaya dönüşen ‘mülakat’la sağlanıyor. Emsalleriyle yarışa giren gençlerin bir kısmı mülakatlarla elenerek işsiz kalırken, eşi dostu olanlar daha kolay iş bulur hale geldi. Bütün bunlar Türkiye’nin çözmesi gereken büyük problemler olarak masada duruyor.

Türkiye’yi idare edenler “İş vardı da biz mi çalışmadık?” diyen gençlere ikna edici cevaplar vermek durumundadırlar. Çalışmak isteyen herkese uygun ve insani ücret ödenen iş bulmak idareci ve siyasetçilerin vazifeleri arasında yer alır vesselam.