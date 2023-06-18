İş ve siyaset dünyasının derdi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, yeni bir “Türkiye İş Ahlakı Raporu” hazırlamış ve raporu şöyle özetlemiş: “İş ahlakına aykırı davranan tüccarın; siyaset ahlakına aykırı davranan siyasetçinin pabucu dama atılmalıdır.”

Dernekten yapılan açıklamaya göre Eylül ayında yayınlanacak rapor için 16 ilde 13 ayrı sektörde 3000 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapılmış. Ortaya çıkan tabloya göre iş dünyasında “iş ahlakı” açısından karşılaşılan en olumsuz davranış; yalan söylemek, sözünde durmamak ve aldatmak oluğu tespit edilmiş. Açıklamada, “İş ahlakına aykırı bu olumsuz davranışların üzerine iş dünyasında sağlıklı bir üretim ve ticaret inşa edilememektedir” deniliyor.

İGİAD, şu tespiti de yapmış: “Ülkemiz yeni bir seçim sürecini geride bırakmıştır. İş dünyasında karşılaşılan ahlaki problemlerin aynısı olan yalan söylemenin, sözünde durmamanın, aldatmanın siyaset dünyasında da yaşandığını görüyoruz. Siyaset ahlakında yaşanan bu olumsuz davranışlar üzerinde siyaset dünyasında sağlıklı bir politika inşa edilememektedir. İşinde ve ticaretinde yalan söyleyerek sözünde durmayarak aldatarak iş ahlakına aykırı davranan tüccarın; siyasi faaliyetinde yalan söyleyerek sözünde durmayarak aldatarak siyaset ahlakına aykırı davranan siyasetçinin pabucu dama atılmalı; ticarette ve siyasette doğruluk dürüstlük güven ve itibar tesis edilmelidir.” (Derneğin basın bülteni, 12 Haziran 2023)

Raporun ayrıntıları ilan edilmemiş olsa da, hem iş dünyası için hem de siyaset dünyası için “ortak dert”lerin “yalan söyleme, sözünde durmama ve aldatma”nın olması dikkat çekici değil mi? Bu hastalıklar hem iş dünyasının hem de siyaset dünyasının tıkanmasına yol açıyor. Hele hele siyaset dünyasında ‘yalan’ın revaç bulması, siyasetçilerin ekseriyetle ‘aldatarak iş görme’ye çalışması ülkemizin büyük dertleri arasında yer alıyor.

Tabii ki “aldatarak iş görme” çok fena adamların işidir. Ne yazık ki günümüz idarecileri bu yola çokça müracaat ediyor. Hayal satarak, insanları yanıltarak ve tabii ki aldatarak iş görmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin sıkıntılarını gizleyip “her şey yolunda” diyenler millet ekseriyetin aldatmış olmuyorlar mı? Ya da gerçek enflasyon rakamları yüksek olduğu halde bu rakamları düşük göstermek, “aldatmakla iş görmek” sınıfına girmez mi?

İş ve siyaset dünyası; yalandan ve bilhassa ‘aldatarak iş görme’ hastalığından kurtulması icap eder vesselam.