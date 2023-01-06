İş yaparak zarar vermek

Eğer bir iş yanlış yapılıyor ya da o iş fayda yerine zarar veriyorsa ona da itiraz etmek icap etmez mi? “Yapılan ‘iş’e itiraz edilmez, çalıyor ama yapıyor” diyenlerin olduğu bir yerde ‘iş yapan’lara itiraz edilmesi elbette garip karşılanabilir. Fakat esas olan, ‘yaplış iş’lere her zaman itiraz edilmesi gerektiğidir.

Sosyal medyada karşımıza çıkan bir mesaj, bir paylaşım bu meselenin ehemmiyetini bir defa daha hatırlatmış oldu. Diplomat ve aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Ahmet Kavas, (@ahkavas, 1 Ocak 2023) “Yol medeniyetin en görünen yüzlerinden ise inşa edildiğinde Gana’da da göz kamaştırıyor. Artık zihinlerdeki çoğu vakti geçmiş Afrika görüntülerini unutma zamanı. Afrikalı komşular arasında artık kimin daha görkemlisini ve de daha iktisadi olanını yaptığı konuşuluyor” diyerek RT yaptığı videolu mesaj şöyle: “Burası Accra Gana’daki Pokuase Kavşağı. Batı Afrika’nın en büyüğü. Maliyeti 94 milyon dolar. 2018’de başladı, 2021’de bitti. Nijerya’da olsaydı, maliyeti yaklaşık 2 Milyar Dolar olurdu. 2018’de başlanırsa 2030’da tamamlanırdı. Ciddi bir hükümete ihtiyacımız var. Akıllı oy verin!”

Videolu mesajı paylaşan tahminince Nijeryalı ve bu vesile ile vatandaşları ‘akıllı oy kullanmaya, ehil siyasetçileri tercih etmeye’ çalışıyor. (@chybxo, 29 Aralık 2022) Benzer ‘hayatı iş’ler ülkemizde de yapılmıyor mu?

Paylaşılan videoya bakılınca Gana’da ‘iyi iş’ yapıldığı söylenebilir. Çok katlı kavşak bugünkü şartlarda uygun fiyata yapılmış gibi görünüyor. Bu mesajı paylaşanın hatırlattığına göre benzer bir iş Nijerya’da yapılacak olsa kabaca 20 katına yapılır diyor. Peki, bir iş Gana’da 100 liraya yapılıyor ve aynı iş Nijerya’da ya da başka ülkede ‘iki bin’ liraya yapılıyorsa 100 liralık işi 2000 liraya yapana itiraz gerekmez mi?

Bu pencereden ülkemizde yapılan işlerin de değerlendirilmesi icap etmez mi? Yapılan bazı ‘büyük iş’lere; yapılış tarzı, ihale şekli ve fiyatları noktasında itiraz edildiğinde “Niçin yapılan ‘iş’e itiraz ediyorsunuz?” diyenler çıkıyor. Oysa ‘iş’e, ‘yol’a, ‘köprü’ye değil; bunlar yapılırken ortaya çıkan ‘yolsuzluğa, usulsüzlüğe, gizliğe ve kayırmacılığa’ itiraz ediliyor.

Ülkemizde yapılan büyük işleri, büyük ihalelerin belli başlı şirketlere verilmesi tek başına itiraz edilmesi gereken bir tablo değil mi? Hem bu ihaleler yapılırken şeffaf olunmaması, ihale şartlarının şirketlere göre hazırlanması ve dünya ile rekabet etmeyen firmalarca yapılması yanlış değil mi? Niçin 10 liralık işi 900 liraya yaptıralım? Milletin alın teriyle kazanılmış paraların belli firmalara ve kişilere peşkeş çekilmesi yanlış üstü yanlış değil mi?

Demek ki dünyada da işini iyi yapan ve kötü yapan ülkeler ve idareciler var. Bizim talebimiz ve temennimiz; Türkiye’yi idare edenlerin yanlış iş yapmamasıdır. Yapılan ‘yanlış iş’lere herkesin itiraz etmesi de hem vatandaşlık vazifesidir hem de adil olmanın gereği...