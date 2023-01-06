"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

İş yaparak zarar vermek

Faruk ÇAKIR
06 Ocak 2023, Cuma
Eğer bir iş yanlış yapılıyor ya da o iş fayda yerine zarar veriyorsa ona da itiraz etmek icap etmez mi? “Yapılan ‘iş’e itiraz edilmez, çalıyor ama yapıyor” diyenlerin olduğu bir yerde ‘iş yapan’lara itiraz edilmesi elbette garip karşılanabilir. Fakat esas olan, ‘yaplış iş’lere her zaman itiraz edilmesi gerektiğidir.

Sosyal medyada karşımıza çıkan bir mesaj, bir paylaşım bu meselenin ehemmiyetini bir defa daha hatırlatmış oldu. Diplomat ve aynı zamanda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Ahmet Kavas, (@ahkavas, 1 Ocak 2023) “Yol medeniyetin en görünen yüzlerinden ise inşa edildiğinde Gana’da da göz kamaştırıyor. Artık zihinlerdeki çoğu vakti geçmiş Afrika görüntülerini unutma zamanı. Afrikalı komşular arasında artık kimin daha görkemlisini ve de daha iktisadi olanını yaptığı konuşuluyor” diyerek RT yaptığı videolu mesaj şöyle: “Burası Accra Gana’daki Pokuase Kavşağı. Batı Afrika’nın en büyüğü. Maliyeti 94 milyon dolar. 2018’de başladı, 2021’de bitti. Nijerya’da olsaydı, maliyeti yaklaşık 2 Milyar Dolar olurdu. 2018’de başlanırsa 2030’da tamamlanırdı. Ciddi bir hükümete ihtiyacımız var. Akıllı oy verin!”

Videolu mesajı paylaşan tahminince Nijeryalı ve bu vesile ile vatandaşları ‘akıllı oy kullanmaya, ehil siyasetçileri tercih etmeye’ çalışıyor. (@chybxo, 29 Aralık 2022) Benzer ‘hayatı iş’ler ülkemizde de yapılmıyor mu?

Paylaşılan videoya bakılınca Gana’da ‘iyi iş’ yapıldığı söylenebilir. Çok katlı kavşak bugünkü şartlarda uygun fiyata yapılmış gibi görünüyor. Bu mesajı paylaşanın hatırlattığına göre benzer bir iş Nijerya’da yapılacak olsa kabaca 20 katına yapılır diyor. Peki, bir iş Gana’da 100 liraya yapılıyor ve aynı iş Nijerya’da ya da başka ülkede ‘iki bin’ liraya yapılıyorsa 100 liralık işi 2000 liraya yapana itiraz gerekmez mi?

Bu pencereden ülkemizde yapılan işlerin de değerlendirilmesi icap etmez mi? Yapılan bazı ‘büyük iş’lere; yapılış tarzı, ihale şekli ve fiyatları noktasında itiraz edildiğinde “Niçin yapılan ‘iş’e itiraz ediyorsunuz?” diyenler çıkıyor. Oysa ‘iş’e, ‘yol’a, ‘köprü’ye değil; bunlar yapılırken ortaya çıkan ‘yolsuzluğa, usulsüzlüğe, gizliğe ve kayırmacılığa’ itiraz ediliyor. 

Ülkemizde yapılan büyük işleri, büyük ihalelerin belli başlı şirketlere verilmesi tek başına itiraz edilmesi gereken bir tablo değil mi? Hem bu ihaleler yapılırken şeffaf olunmaması, ihale şartlarının şirketlere göre hazırlanması ve dünya ile rekabet etmeyen firmalarca yapılması yanlış değil mi? Niçin 10 liralık işi 900 liraya yaptıralım? Milletin alın teriyle kazanılmış paraların belli firmalara ve kişilere peşkeş çekilmesi yanlış üstü yanlış değil mi?

Demek ki dünyada da işini iyi yapan ve kötü yapan ülkeler ve idareciler var. Bizim talebimiz ve temennimiz; Türkiye’yi idare edenlerin yanlış iş yapmamasıdır. Yapılan ‘yanlış iş’lere herkesin itiraz etmesi de hem vatandaşlık vazifesidir hem de adil olmanın gereği...

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık

    Kuraklık tarımı vuracak

    Piyasa faizi yüzde 50’ye yaklaştı

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yad ediyoruz

    Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkarıyor

    Erdoğan’a göre medya daha bağımsız ve özgür

    Yeni bir dönemin şafağındayız

    HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verildi

    Almanya'dan Çin’den gelenlere Kovid-19 testi kararı

    Fransa: Ukrayna'nın AB üyelik süreci uzun olacak

    Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisinde olmayacak

    '2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz'

    İsrail'in bir sivil cinayeti daha ortaya çıktı

    Yemen'de geçen yıl 61 bin kişi yerinden edildi

    Zelenskiy: Silah yardımına ihtiyaç duyuyoruz

    Kudüs Müftüsü: Bu baskın İsrail'in niyetini ortaya koyuyor

    Somaliland'de tansiyon düşmüyor: Yüzlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı

    Lübnan'daki Suriyeli mülteciler çalı, çırpı ve naylon parçalarıyla ısınmaya çalışıyor
    📷

    Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geliyor gelmekte olan
    İbrahim Aktaşcı

    ‘Getir’oğlu Mustafa Bey!
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa’yı (as) tanıyalım
    Şükrü BULUT

    Müslüman Türk gençliği hangi laboratuvarda yetişiyor...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Demokrasiye niçin küfür rejimi diyorlar?
    Hasan ŞEN

    Bir medrese-i Yusufiye hatırası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zam ve artış oranları
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmıştır
    Orhan Ali YILMAZ

    “İnsanca” yaşamak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.