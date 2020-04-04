İşbirliği için fırsat

Normal zamanlarda saatte bir gündemin değiştiği dünyada ve ülkemizde, virüs salgını kalıcı gündem olmuş durumda.

Haberlerin neredeyse tamamı bu salgınla ilgili. Bütün dünya el ele vermiş ve bu salgını bertaraf etmeye çalışıyor. İnşallah bu salgın; hem uyanışa, hem yardımlaşmaya ve hem de ‘hayatın faniliğinin anlaşılmasına’ vesile olur ve kısa sürede etkisini kaybeder.

Denge ve Denetleme Ağı bir açıklama yaparak salgınla mücadelede idarecilere bazı hatırlatmalar yapıp sorular yöneltmiş. Bu hatırlatmalardan da anlaşılacağı üzere ‘denetleme’ işin özünde olmalı.

Yetkililere seslenen açıklamanın başında şöyle denilmiş: “Salgınla mücadelede, başta siyasî iktidar ve siyasî partiler olmak üzere pay sahibi tüm aktörlerin ortak akıl ve dayanışma içinde hareket etmelerinin, hem denge denetleme sisteminin bir gereği, hem de salgının toplumumuza vereceği tahribatı en düşük seviyede tutmanın biricik yolu olduğuna inanıyoruz.”

Sonrasında da salgınla mücadele eden kurumlara şöyle çağrılar sıralanmış: “(Cumhurbaşkanlığı’na) Merkezi ve yerel yönetimler arasında, kurumsal ayrılık ve özerklikten ziyade ‘işbirliği’ boyutunun öne çıkmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Başka bir ifadeyle, merkezi ve yerel yönetimlerin kendi bağımsız çalışmalarını yapmaları yerine, koordine bir çalışmanın yürütülmesi, hem ülkemizin normal zamanlarda da ihtiyaç duyduğu çoğulculuğu sağlamak adına hem de salgınla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi için gereklidir.”

“(Siyasî Partilere;) Covid-19 salgınıyla mücadele, TBMM çatısı altındaki tüm siyasî partilerin, siyasî görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak, ortak akılla ve dayanışma içinde yürütmeleri gereken bir süreçtir. Ortak akıl ve dayanışma içinde yürütüldüğü takdirde, ülkemizde siyasî kutuplaşmanın ortaya çıkardığı sosyal ve siyasal tahribatın onarılmasına da katkıda bulunabilecek bu süreçte; siyasî partilerin kendi önerilerini hazırlamaları ve salgının seyrine göre güncellemeleri, siyasî iktidarın da bu önerileri dikkatle değerlendirmesi önem taşımaktadır.”

“(Sağlık Bakanlığı’na;) Yaşadığımız salgın sürecinde kriz yönetimi ile şeffaflık arasındaki dengeler hangi saiklerle kurulmaktadır? Şeffaflığa sınır getirilmesi paniği azaltabilir, fakat diğer taraftan vatandaşların salgının kendi şehirlerindeki yaygınlık durumunu bilmemeleri, rahat davranmalarına ve alınan tedbirleri hafifsemelerine de yol açabilir.”

“(Adalet Bakanlığı’na;) Covid-19 salgınının hapishanelerde yayılmasının engellenmesi ve salgın sürecinde mahkûm sağlığı için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?”

Ve belki de en önemli çağrı, medya kuruluşlarına yapılmış: “Salgın sürecinde medyanın üzerine düşen en büyük sorumluluk, paniğin toplumda yayılmasına yol açabilecek sansasyonel haber tarzından uzak durmak, sorumlu yayıncılık ilkeleriyle hareket etmek ve veriye dayalı habercilik yapmaktır. Yaşadığımız kriz sürecinde ‘dayanışma’ ihtiyacının vurgulanması ve siyasî iktidarın kriz yönetimi adına şeffaflıktan sapmaması için ‘denetleme’ görevinin icra edilmesi, medyanın kriz sürecinde iyi bir sınav verebilmesi için önde gelen adımlar arasındadır.” (www.birarada.org/tr/27719, erişim: 2 Nisan 2020)

Herkesin, hepimizin üzerine düşen vazifeleri yapması gereken bir krizle karşı karşıyayız. Bilhassa medya insanları ‘deli’ etme yarışına girmemeli vesselâm.