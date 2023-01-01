İşçinin alın teri

Geldi, gelecek ya da ‘gelmeyecek, teğet geçecek’ denilen ekonomik kriz 80 milyon insanı ciddi olarak sarmalamış durumda. İşçiler de, memurlar da, emekliler de aldıkları ücretin yetmediğinden yana şikâyetçi.

Her ne kadar asgari ücrete zam yapılmış olsa da, bu zamlar market ve pazar fiyatlarıyla yarışamıyor. Maaşlar yapılan zamlar ilk bir iki ay kısmen bir rahatlama sağlasa da uzun dönemde yine market fiyatlarına mağlup oluyor.

Esasında yaşanan krizden işçiler de, işverenler de mağdur durumda. Elbette işleri iyi olan ‘patron’lar da var, ancak umumi olarak sıkıntı işverenleri de etkiliyor. Bununla birlikte çalışanların alın teri kurumadan haklarını verilmesi tartışılmaz bir konu. Acaba ülkemizde bu ‘hak’lar tam olarak verilebiliyor mu?

Geçen yıllara nispetle çalışanlara daha fazla hak verildiği söylenebilir. Şöyle ki, 30 ya da 40 yıl önce bir işçi yeni işe girerken patronuna ‘sigortalı olmak istediğini’ söylese belki de daha ilk gün işinden olurdu. Şimdi ise sigortalı olmak nihayet bir hak olarak görülüyor.

Elbette iş dünyasına sadece işçi penceresinden bakamayız. İşverenin, patronların yapması gereken vazifeler olduğu gibi; çalışanların, işçilerin yapması gereken ‘iş’ler de var. Aldığı ücreti hak edecek ölçüde gayretli bir şekilde çalışmak işçilerin en büyük ‘işi’ olsa gerek.

Ekseriyetle ‘patron’ların işçilere hak ettiği ücretleri vermedikleri düşünülür ve konuşulur. Bu noktada güzel örnekler de yaşanıyor. Gazetelerde ve sosyal medyada yer alan haberlere göre bir firma, 2022 yılı içerisinde işlerinin iyi gittiğinden bahisle 120 çalışanına 25 maaş ikramiye vermiş.

Bu güzel haber ‘manşet’ olunca, işveren şu değerlendirmeyi yapmış: “Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik. Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık.” (haberturk.com, 28 Aralık 2022)

Bir başka firma da, 2022 yılının net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaştığını açıklamış. (AA, 30 Aralık 2022)

Böyle güzel kararlar alan firma sayısı elbette 3 ya da 5 ile sınırlı değildir. Benzer kararlar aldığı halde bunu açıklama ihtiyacı duymayan firmalar da mutlaka vardır. Keşke her firma elde ettiği kârı mümkün olduğu ölçüde çalışanlarıyla paylaşsa. Böyle güzel kararların alındığı bir ‘iş dünyası’nda kavga, kargaşa ve hatta ‘grev’ olur mu? Bunu yapmayıp, kazandığı fazla paralarla keyif süren, hava atan ve çalışanlarını hor gören patronlar varsa esas zarar eden onlar olmaz mı?

Temenniniz ve duamız, böyle güzel kararları alan iş sahiplerini sayısının artması ve işçilerin alın teri kurumadan haklarının verilmesi olsun.