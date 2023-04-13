"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İşini yokuş tut!

Faruk ÇAKIR
13 Nisan 2023, Perşembe
Türkiye’yi idare edenlerin bir hatası da yarını düşünmeden sadece bugüne bakarak iş yapmalarıdır. Oysa tecrübeli büyüklerimiz ne demiş: “Sen işini yokuş tut, düz olursa ne ala!” Yani hepimiz; işlerimizin, ‘yolculuğumuzun’ zor olma, ‘yokuş olma’ ihtimalini göze alıp öyle hazırlanmalıyız.

Yokuşu, zorluğu göze alıp yola çıkan; düz yolda, kolay işi haydi haydi yapar.

Bir haber, bu atasözünü akla getirdi. Habere göre Türkiye’nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düşmüş. Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30’unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor ki bu haberin doğru olmamasını temenni etmek lazım.

Haberde şu bilgiler de var: “Türkiye’nin kan stoku kırmızı alarm veriyor. Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu. Kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dilet getirdi. ‘Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik’ sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti. Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, ‘Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz’ dedi. ‘Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi” ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara’daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi. Öte yandan kalp ameliyatlarının yanı sıra diğer branşlardaki ameliyatlar da kan eksikliği nedeniyle erteleniyor.” (ntv.com.tr, 11 Nisan 2023)

Şimdi bu tablo karşısında, “Olur böyle şeyler” demek mi gerekir; yoksa işin bu noktaya gelmesinde kabahati olanları göreve davet mi gerekir? Kan temini bağışlarla yürütülen bir hizmet ve bunu Kızılay yapıyor. Peki, ne oldu da ‘normal’ olarak devam eden kan bağışları azaldı ve bazı ameliyatlar ertelenmek durumunda kaldı?

Bu noktada sağlık sistemiyle ilgili olan yöneticilerin mutlaka kendilerini sorgulamaları icap eder. Kan bağışındaki azalmanın, ameliyatları erteletecek seviyeye gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınması icap etmez miydi? 

Bu vesile ile imkânı olanların kan bağışında bulunması gerektiğini bir defa daha hatırlatmak lazım. Kişilerin yaptığı hataları kurumlara vermeden, ama düzeltilmesini de talep ederek kan bağışlarının devam etmesi teşvik edilmeli. Hepimiz kana muhtaç duruma düşebiliriz. Ameliyat masasında olup da kan bulamamanın ne zor bir iş olduğunu tahmin etmek lazım. 

İdarecilerin işi yokuş tutmayıp tedbir almamış olması çok acı. Sadece bu tablo bile sistemdeki sıkıntıyı görmeye ve göstermeye yetmiyor mu?

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Urfa ve Adıyaman'ı yine su bastı

    12 bin akademisyen ülkeyi terk etti

    Bakanlıklar seçim karargâhı yapılamaz

    Kan stokları düştü, ameliyatlar erteleniyor

    Erdoğan benim vaadlerimi tekrarlıyor

    BM'den dünyaya Somali çağrısı

    Kuzey Kore yine nükleer dedi

    Dört büyüklerin 'tüm' varlıkları, toplam borçlarının 3’te 1’ine yetiyor

    Filistin'de yaşananlarla ilgili "ciddi çalışma" çağrısı

    Birleşmiş Milletler, Myanmar'ı şiddetle kınadı

    Tarihi Mostar Köprüsü'nde iftar coşkusu

    Polonya: Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istiyoruz

    Hukuk ve adaleti İslam öğretiyor

    Mağdurlarla nasıl helalleşilecek?

    Depremzedelere “manevi destek”

    Genç Nurcularla iftar

    Mescid-i Aksa’da nöbet çağrısı

    Peynir fiyatı geçen senenin 4 katı

    İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 72 artış

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl vaaz, bu nasıl hutbe?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Sevdiklerinizi abartmak onlara iyilik değildir
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK keyfîliğine hukuk şamarı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali Rıza AYDIN

    İstanbul’da eski Ramazanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yarışma varken, çatışma niye?
    Ahmet Cemil Çökren

    Filistin için ne yapabiliriz?
    Hüseyin Kıymık

    “Bu hakikatler insanı coşturuyor”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.