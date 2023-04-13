İşini yokuş tut!

Türkiye’yi idare edenlerin bir hatası da yarını düşünmeden sadece bugüne bakarak iş yapmalarıdır. Oysa tecrübeli büyüklerimiz ne demiş: “Sen işini yokuş tut, düz olursa ne ala!” Yani hepimiz; işlerimizin, ‘yolculuğumuzun’ zor olma, ‘yokuş olma’ ihtimalini göze alıp öyle hazırlanmalıyız.

Yokuşu, zorluğu göze alıp yola çıkan; düz yolda, kolay işi haydi haydi yapar.

Bir haber, bu atasözünü akla getirdi. Habere göre Türkiye’nin kan stokları kritik seviyenin de yarısına düşmüş. Kan stoklarındaki düşüş nedeniyle kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30’unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor ki bu haberin doğru olmamasını temenni etmek lazım.

Haberde şu bilgiler de var: “Türkiye’nin kan stoku kırmızı alarm veriyor. Kızılay, kan stoklarının kritik seviyenin altığına düştüğünü belirterek vatandaşlara bağış çağrısında bulunmuştu. Kan yokluğunun bazı kalp ameliyatlarına engel olduğunu dile getiren Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, ameliyatların ertelendiğini dilet getirdi. ‘Tıkanmış durumdayız. Belli ameliyatları yapamaz hale geldik’ sözleriyle durumu özetleyen Bozkurt, 3 tane büyükşehirde yaptığı görüşmelerde en az yüzde 20 ile 30 civarında ameliyatlarda erteleme olduğunu ifade etti. Bozkurt, aciliyete göre ameliyatlara devam edildiğini de aktardı. Bozkurt, ‘Bir açık kalp ameliyatında minimum 4 tane kan kullanılıyor. Öncesinde hazırlayamazsak ameliyatı yapamıyoruz’ dedi. ‘Bazı yerlerde ameliyatlar durma noktasına geldi” ifadelerini kullanan Bozkurt, Ankara’daki hastanelerde de ciddi problemlerin yaşandığını sözlerine ekledi. Öte yandan kalp ameliyatlarının yanı sıra diğer branşlardaki ameliyatlar da kan eksikliği nedeniyle erteleniyor.” (ntv.com.tr, 11 Nisan 2023)

Şimdi bu tablo karşısında, “Olur böyle şeyler” demek mi gerekir; yoksa işin bu noktaya gelmesinde kabahati olanları göreve davet mi gerekir? Kan temini bağışlarla yürütülen bir hizmet ve bunu Kızılay yapıyor. Peki, ne oldu da ‘normal’ olarak devam eden kan bağışları azaldı ve bazı ameliyatlar ertelenmek durumunda kaldı?

Bu noktada sağlık sistemiyle ilgili olan yöneticilerin mutlaka kendilerini sorgulamaları icap eder. Kan bağışındaki azalmanın, ameliyatları erteletecek seviyeye gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınması icap etmez miydi?

Bu vesile ile imkânı olanların kan bağışında bulunması gerektiğini bir defa daha hatırlatmak lazım. Kişilerin yaptığı hataları kurumlara vermeden, ama düzeltilmesini de talep ederek kan bağışlarının devam etmesi teşvik edilmeli. Hepimiz kana muhtaç duruma düşebiliriz. Ameliyat masasında olup da kan bulamamanın ne zor bir iş olduğunu tahmin etmek lazım.

İdarecilerin işi yokuş tutmayıp tedbir almamış olması çok acı. Sadece bu tablo bile sistemdeki sıkıntıyı görmeye ve göstermeye yetmiyor mu?