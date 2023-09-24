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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

İşini yokuş tut

Faruk ÇAKIR
24 Eylül 2023, Pazar
Ekonomideki gelişmeleri takip eden uzmanlar hem idarecileri hem de vatandaşı uyarıyor.

Buna göre önümüzdeki yıl ekonomik imkanlar daha sınırlı olacak ve zor günler yaşayacağız. Maksadımız milleti korkutmak ve ürkütmek değil, ancak Türkiye ve dünya gerçeklerini de görmek icap eder. 

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, önümüzdeki yılları değerlendiren dikkat çekici açıklamalar yapmış. İyi niyetli olan idareciler bu ikazları dikkate almalı. Peki bunu yaparlar mı?

Prof. Babuşcu’nun tespitleri şöyle: “Türkiye’nin bugün ekonomik olarak en büyük sorunu enflasyondur. Enflasyon halkı sefalete doğru götürüyor. Sefalet dolu bir 2024 yılı yaşayacağız. Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu yüzde 58 olarak tahmin ediyor. OVP’de yüzde 65 yazıyor. Ama benim tahminim; yıl sonu için yüzde 75 ve üzerinde. Yıllık enflasyon bence yüzde 90’ların üzerine çıkacak. Hatta yüzde 100’ü de bulursa şaşırmam. Üç haneli enflasyon rakamını Haziran 2024’te görebiliriz. Üç haneli enflasyondan sonra düşüş başlayacak”

“Bu enflasyon ortamında 2024 Mart’ındaki seçimler atlatıldıktan sonra hükümet acı reçete sunacak. Bir defa kesinlikle enflasyonun altında bir zam verilecek. Memura, işçiye, sabit gelirlilere, asgari ücrete, emekliye enflasyonun altında bir zam hatta belki de bir veya iki yıl sıfır zam politikasını bile güdebilir. Bizi daha zor günler bekliyor. Önümüzdeki 1 yıl içerisindeki en iyi günlerimiz bugünler.” 

“KKM, (Kur Korumalı Mevduat Hesabı) 2021 yılı sonunda AKP hükümetinin bir kurtarıcı olarak gördüğü ürün olarak ortaya çıktı. Aslında kurtarıcı olmaktan çok ciddi tehlike arz eden bir ürün. Fakat bunu o dönemde farkına varmadılar. İki yıl geçtikten sonra farkına vardılar. Zaten geçtiğimiz iki yıllık dönemde pek çok hata yapılmasına rağmen bu hatalar görülmedi, şu an görmeye başladılar. İki yıl boyunca bizler yani ekonomistler, akademisyenler, vatandaşlar ikaz ettiler, itiraz ettiler. AKP hükümeti bunu görmedi. KKM de bunlardan bir tanesi. Başlangıçta kurtarıcı olarak sarılındı ve iki yıllık süreç sonunda gördü ki bir atom bombası oluştu. El bombasından atom bombasına dönüşmüş vaziyette, AKP hükümetinin kucağında. Bu sorunu çözmek için yöntemler arıyorlar. Neler, nasıl olabilir? Sorunu çözmek kolay değil.”

“(Eylül başında açıklanan Orta Vadeli Program-2024-2026) OVP, tamamen tutarlılığı olmayan bir hedefler bütünü. Soyut tedbirlerdir, somut hiçbir şey yok. Pembe tablo metni. ‘Her şey iyiye gidecek. Enflasyon düşecek. İşsizlik azalacak. Büyüme artacak. Cari işlemler açığı azalacak.’ Bunların hepsinin aynı anda iyi olması mümkün değil. Siz hem enflasyonu düşüreceksiniz hem büyüme artacak! İktisat teorilerinde ve kitaplarında böyle bir şey yazmıyor. Hem büyümeyi arttırıp hem enflasyonu düşüreceksiniz! Bu da yok. Onun için OVP laf kalabalığından başka bir şey değil.” (ankahaber.net, 20 Eylül 2023)

Bu tabloya göre işlerin yokuş tutulmasında fayda var. Çünkü yanlış politikaların bedelini hep birlikte ödüyoruz...

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