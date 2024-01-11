İslam dünyası imtihanı kaybetti!

Gazze’de yaşananlar karşısında İslam dünyasının iyi bir imtihan vermediğini söylemek her halde yanlış olmaz.

Başlangıçta Avrupalılar da şaşkınlık yaşadı, ama onlar kısa sürede toparlandı ve İsrail zulmüne karşı kararlı şekilde itiraz seslerini yükselttiler. Öyle ki Avrupalı idareciler başlangıçta İsrail lehinde açıklamalar yaparken bu ülkelerde yaşayan milletler Gazze’ye sahip çıktı ve neticede Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin idarecileri de de İsrail’i nispeten yalnızlığa terk etti ya da ediyor.

Avrupa, Amerika ya da kısaca ‘Batı’dan gelen haberler, acıdır ki İslam dünyasından gelen haberlere göre daha sevindirici. İslam ülkelerinin idarecileri bir araya gelip Gazze için ortak bir kararlılık sergilemediler. Ya da bu kararlılık sadece sözde, yazıda ve beyanatlarda kaldı. Belki Avrupa için de aynı şey söylenebilir, fakat burada öncülük yapmak ve örnek olmak İslam dünyasının liderlerine düşerdi.

Bir gün içinde ‘medya’ya düşen haberlere bakılınca “Batı dünyası”nın daha doğrusu Batı’da yaşayan ‘insanlar’ın Gazze konusunda iyi bir imtihan verdikleri akla geliyor. Bu konuda ‘delil’ sayılabilecek bazı h haberleri özetlemekte fayda var:

“İngiltere’de Filistin halkıyla dayanışma için bir araya gelen binlerce kişi, “Gazze’de acil ateşkes” çağrısıyla Londra’nın farklı noktaları ve farklı şehirlerde gösteriler düzenledi. İngiltere’de 7 Ekim’den bu yana Noel dönemi dışında her cumartesi toplanan göstericiler, başkent Londra’da eylem yaptı.

Göstericiler, İsrail’e destek veren ve Gazze’de ateşkes çağrılarını desteklemeyen ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve İşçi Partisi milletvekili Tulip Siddiq’in Camden bölgesindeki ofisi önünde toplandı. Burada konuşan Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Sabby Sagall, bir Yahudi olarak Filistin halkını desteklediğini dile getirdi. Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı Andrew Murray ise İngiltere’de soykırıma verilen politik desteğin sona ermesi gerektiğini söyledi. (AA, 6 Ocak 2024)

“Almanya’nın başkenti Berlin’de (Mehringplatz Meydanı’nda) toplanan yaklaşık 1500 gösterici, Filistin’e destek mesajları verdi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti. Buradan yürüyüşe geçen göstericiler, “İsrail terör devletidir”, “Çocuk katli cinayettir”, “Filistin’e özgürlük”, “Gazze’deki soykırımı durdurun”, “Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor” ve “Savaşı durdurun” sloganları attı. (AA 6 Ocak 2024)

“İngiltere’de sağlık çalışanları, başta meslektaşları olmak üzere Gazze’deki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler duaların edildiği anma etkinliği düzenledi. “Filistin İçin Sağlık Çalışanları” çağrısıyla İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağa karşısında toplanan grup, düzenledikleri anma töreninde, Gazze’de hayatını kaybedenler için dua etti. Anma töreninde konuşan Finchley Reform Sinagogu Hahamı Jeffrey Newman, yüzünü Kudüs’e dönerek barış için dua etti.” (AA 6 Ocak 2024)

Peki, soralım: Avrupalıların ortaya koyduğu tavrın doktan dokuz katını “İslam dünyasının idarecileri” ortaya koyması gerekmez miydi?