"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İslam dünyasındaki büyük dert

Faruk ÇAKIR
08 Haziran 2022, Çarşamba
Müslümanların ve Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi için büyük gayret sarf eden Yavuz Sultan Selim, ‘ihtilaf’ endişesini de şiirle anlatan bir padişah. Bir ve baraber olmak ne kadar önemli ve iyi ise, ihtilafa düşmek ve parçalanmak da o kadar fecidir.

“İttihad-ı İslam” için çalışan Yavuz Sultan Selim’in şu endişesi, tarihe mal olmuş bir tespittir:

“Milletimde ihtilâf ü tefrika endîşesi/ Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni/ İttihâdken savlet-i a’dâyı def’e çâremiz,/ İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni.”

İslam dünyanın ekonomik, siyasi ve sosyal pek çok derdi olmakla beraber; hemen çare bulunması icap eden büyük dert, ihtilaflar olsa gerek. Çünkü ihtilaflar sona ermiş olsa ve samimi bir ittihad teşkil edilebilse başta ekonomik dertler olmak üzere bütün dertler kolayca çözülebilir. Düşünün ki bir ‘İslam ülkesi’ zenginlikten ne yapacağını bilmezken; bir başka ‘İslam ülkesi’nde açlık ve sefalet yaşanıyor. Bu bölünmüşlüğe ihtilaflar sebep olmuyor mu? İslam ülkeleri ihtilafları sona erdirip birlik olabilse; aç ve açıkta kalan bir Müslüman ve bir insan kalır mıydı?

İhtilafların büyük bir dert olduğu ve çözüm bulunması gerektiği konusu, İslam İşbirliği Teşkilatının da gündemine gelmiş görünüyor. Nitekim İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam dünyasında çatışmaya yol açan anlaşmazlıkların ara buluculuk yoluyla barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi çağrısında bulunmuş. İİT tarafından Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Tecrübeler ve Beklentiler” başlıklı konferansın açılışında konuşan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İİT’nin çatışmaları sona erdirmek için ara buluculukla özel olarak ilgilendiğine dikkat çekmiş. Taha, İİT’nin “Filipinler ve Tayland’ın güneyi, Sudan, Çad ve Afganistan’daki anlaşmazlıklara yönelik ara buluculuk faaliyetlerinde başarılı sonuç elde ettiğini” de dile getirmiş. (AA, 6 Mayıs 2022)

İİT’nin “Somali ve Gine’ye barışın gelmesi ve Irak’taki mezhep gerilimini sona erdirmeye yönelik uluslararası girişimleri desteklediğini” söyleyen Taha, dünyadaki çatışma bölgelerinin yüzde 60’ının İİT üyesi ülkelerde yer aldığına dikkati çekmiş. Taha, “Çatışmalar nedeniyle, bu ülkelerde yaşayan halklar büyük acılar çekti ve bu ülkelerdeki gelişme ciddi bir şekilde geriledi” ifadelerini de kullanmış. 

“Dünyadaki çatışma bölgelerinin yüzde 60’ının İİT üyesi ülkelerde yer aldığı” bilgisi hepimizi derinden düşündürmesi icap eden bir mesele değil mi? Kavga ve kargaşanın yaşandığı bölgelerin yarıdan fazlasının “İslam ülkeleri”nde olmasını Müslümanlar ve Müslüman idareciler görmezden gelebilir mi?

İslam dünyası ve İslam ülkeleri bu haldeyken “her şey yolunda” demek mümkün olabilir mi? Ve bu ihtilaf ve tefrika devri devam ettiği sürece huzur ve barış sağlanabilir mi?

İslam dünyası ve insanlık bu dertlerle dertlenmeli ve ihtilafları mümkün olan en kısa zamanda çözmeli vesselam.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Bölgedeki gerilimlerin temel nedeni İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali

    Milli Takım'dan 6-0'lık galibiyet

    Sağlıkçılar mesleklerini bırakıyor - Yurtdışına gidenlerin sayısı gittikçe artıyor

    En ucuz laptop 26 bin TL

    Pandemide alışveriş bağımlılığı arttı

    Sandığa birlikte sahip çıkacağız

    Erdoğan Türkiye değildir

    Mazot 30 TL’ye koşuyor

    Kur korumalı mevduat hesabı çözüm olmadı, dolarizasyonu artırdı

    Öncelik enflasyonla mücadele olmalı

    İspanya'dan israfa yönelik önemli adımlar: Kurallara uymayanlara 500 bin avro ceza kesilebilecek

    Zelenskiy'den Macron'a 'Rusya' tepkisi

    Kişi hürriyetine ölçüsüz müdahale

    3600 ek gösterge tepkisi: Kazanç yok, kayıp var

    Mevlana İdris vefat etti

    Yüzde 78: Ekonomi kötü

    Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

    Avrupa'da üretilecek yeni araçlara alkolmetre zorunluluğu getiriliyor

    İsrail Arakib köyünü 202'nci kez yıktı

    "İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi" iddiası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu zihniyeti tasfiye için de seçim şart
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hani Adâlet? Nerede Kalkınma?
    Misbah ERATİLLA

    Genç kamyoncu
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık, aile hürmet ve muhabbetini bozar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kimdir bu goril adam?
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasındaki büyük dert
    Süleyman KÖSMENE

    Tesettür Risalesinde rakamlar
    İlimdar Kaya

    Siyasî duruşumuzu Bediüzzaman şekillendirir
    Raşit YÜCEL

    Bayezid-i Bestamî’nin inceliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın fetvalarına güvenebiliriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.