"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İslam dünyasının derdi

Faruk ÇAKIR
27 Haziran 2024, Perşembe
Dünyanın pek çok yerinde yaşayan insanlar ve bilhassa Müslümanlar değişik şekillerde işkenceye tabi tutuluyorlar.

İnsanlık dışı işkencelerin en canlı misali maalesef Filistin, Myanmar ve Doğu Türkistan’da yaşanıyor. İnsanlık dışı muamelelere maruz kalanların ekseriyetle Müslüman milletler olması acaba tesadüf müdür ve bunun sorumlusu da sadece ‘düşman’lar mıdır? Dost görünen ‘zalim’lerin bunda payı yok mu?

Ansiklopedik bilgilere göre “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme” Birleşmiş Milletler’de 1984’te kabul edilmiş ve 26 Haziran 1987’de yürürlüğe girmiş. 10 yıl sonra ise (26 Haziran 1997) BM Genel Kurulu işkencenin tamamen ortadan kaldırılması ve işkence mağdurlarına destek amacıyla 26 Haziran’ı “İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü” ilan etmiş. 

Ne güzel ve ‘doğru’ bir adım değil mi? Hangi insan “işkence devam etsin” der? Ya da kendisine göre ‘muhalif’lerine işkence uygulayana ‘insan’ denilir mi?

Söz konusu sözleşmenin yanı sıra BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 5’inci maddesinin “Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.” ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3’üncü maddesinin “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.” hükümleri kabul edilip uygulamaya konulduğu halde ‘insanlık dışı muamele’nin kökünün kazınamamış olduğu da bir gerçek değil mi?

“Asya münafıkları ve Avrupa’nın dessas zalimleri”nin İslam dünyasına rahat yüzü göstermediklerini biliyoruz. Ancak kabahatin tamamını ‘başkaları’na atmak da yanıltıcı olabilir. Bakınız, haklı olarak yanlışlarına kızdığımız ‘yabancı’lar işkenceye karşı sözleşmeler ortaya koymuş ve bunu dünya devletlerine tasdik ettirmişler. İslam dünyasının idarecilerin düşen görev, dünya ülkelerinin kabul ettiği bu haklı ve doğru sözleşmenin hayata geçmesi için gayret göstermek değil mi? Tabii ki aynı zamanda kendileri bu sözleşmelerin gereğini yerine getirim ülkelerinde “hak, hukuk ve adalet”ı tam anlamıyla hayata geçirmeleri icap eder. 

“Veda Hutbesi”nin bütün dünyaya örnek olan bir “insan hakları beyannamesi” olduğunu değil dünya ülkelerine “İslam dünyası”na anlatabildik mi? “Veda Hutbesi”ndeki prensipler ortadayken İslam dünyasının idarecileri nasıl olur da zulümde birbiriyle yarışır?

İslam dünyasının derdi, ‘adil idareciler’e sahip olmaması ve buna ilave olarak da “hak, hukuk ve adalet” talep eden kitlelere sahip olamayışıdır. Üzücü bir durum, ama gerçek bu değil mi?

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

    Kontağı çevirmeye korkuyoruz

    Uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı!

    2.6 milyon kişi alkol kurbanı

    Asgari ücret artmazsa herkes olumsuz etkilenir

    Yılbaşındaki zam üç ayda eridi

    Almanya'dan ''bölgesel savaş" uyarısı

    Türkiye'deki en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı

    Avustralya Filistin'i yine tanıyamadı!

    Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

    Gazze'de 21 bin çocuk kayıp

    Milyar dolar alıyor, tek kuruş vergi vermiyorlar

    Böyle kriz görmedim

    Depremin gerçek sorumluları yargılanmadı

    Yetersiz beslenme milyonlarca çocuğu etkiliyor

    Yangının hasarı 700 milyon

    Sırada aşar vergisi mi var?

    Şimşek de faizcilere çalışıyor

    İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı da ilhak etmek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in ihlal kararları devam ediyor
    Genel

    Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti
    Mikail YAPRAK

    Mevlîdlerimiz ve Yeni Asya
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet Ak Partisi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgeci zalimlerin çekeceği var
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın gaye-i hayali Risale-i Nurlarla tahakkuk etmiştir
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce tedbir, sonra Âdil-i Mutlak’a havale!
    Risale-i Nur'dan

    Aile hayatı dünyevî saadet için bir cennettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasının derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.