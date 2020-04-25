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25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İslâm dünyasının sorumluluğu biraz daha arttı

Faruk ÇAKIR
25 Nisan 2020, Cumartesi
Bazıları istemese de, İslâma tuzak kurmak için çalışsa da ‘fıtrat dini olan İslâm’ hem de liderler eliyle bütün dünyanın gündemine geldi ve geliyor. Ülke liderlerinin Ramazan ayının başlaması vesilesiyle yayınladıkları tebrik mesajları başka nasıl yorumlanabilir ki?

Şartlar aleyhte göründüğü bir vakitte, hem de hiç umulmadık şekilde İslâmın ‘ter-ü taze esasları’nın dünya liderlerinin diliyle gündeme gelmesi sıradan bir hadise midir? Allah’a binler defa şükürler olsun ki bu mesajlar çok daha iyi gelişmelerin müjdecisi olur inşallah.

Tamamına yer vermek mümkün olmadığı için değişik ülke liderlerinin Ramazan ayını tebrik mesajlarını kısaca özetlemekte fayda var.

Ramazan ayı vesilesiyle açıklama yapan Alman Başbakanı (Şansölye) Angela Merkel’in mesajı şöyle:

“Sevgili Müslümanlar, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle sizlere en içten selâmlarımı iletiyorum.

Ramazan ayı insanların; iç seslerine kulak verdikleri, tefekkür ettikleri ve -başta muhtaçlar olmak üzere- yüzlerini diğer insanlara doğru çevirdikleri ve siz Müslümanların bir araya geldiği bir dönemdir. Her akşam açılan iftar sofraları aynı zamanda; farklı inançlara mensup insanlarla yapılan buluşmaları da simgeler, ki bu da beraberliğimizin ve toplumsal aidiyetimizin çok özel bir ifadesi ve yansımasıdır. Ancak bu yıl bütün bunlar mümkün olmamaktadır. (...) Bu sıra dışı dönemlerde dahi, inancınızı ve bağlılığınızı yine de yaşatabilmenizin yollarına ulaşmanızı diliyorum. (...) Sizlere ailelerinizle birlikte huzurlu, mübarek ve sağlıklı günler diliyorum.” (Kaynak: bundesregierung.de, 23 Nisan 2020)

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in mesajı da şöyle: “Başlayan oruç ayında bayan ve erkek bütün Müslümanlara barış dolu bir Ramazan diliyorum. Bu ay bizim hepimize özellikle böyle zor bir zamanda barış ve beraberlik versin.”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da şunları kaydetmiş: “Avustralya’nın her yerindeki Müslümanlara, örnek davranışlarından, toplum içindeki liderliklerinden dolayı yaptıkları her şeye teşekkür etmek istiyorum.”

Başbakan Boris Johnson’a vekâlet eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın mesajı da şöyle: “Bu Ramazan özellikle zorlayıcı olacak ancak şefkat, hayır ve fedakârlık değerleri her zamankinden daha önemli bir hale geldi.”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun mesajı ise esaslı tesbitler barındırıyor: “Bu yıl Ramazan, küresel Kovid-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken farklı olacak. Bu kriz sırasında İslâm’ın kalbindeki merhamet, minnettarlık ve cömertlik gibi değerler, her zamankinden daha fazla yankılanıyor. Sadâka ve manevî tefekkür zamanı olan Ramazan, bize başkalarının ihtiyaçlarını kendimizinkinden öne koymamızı ve bu değerleri günlük hayatlarımızda uygulamamızı hatırlatır. Ailemiz adına eşim Sophie ve ben, herkese kutsanmış ve huzurlu bir Ramazan diliyoruz.”

Liderler gibi spor kulüplerinin idarecileri de anlamlı Ramazan mesajları yayınlamışlar. Bunlar tamamı sevindirici gelişmeler. Ama aynı zamanda İslâm dünyasının sorumluluğunun daha da arttığını gösteriyor. İslâma gölge olan değil, İslâmı doğru şekilde yaşayan ve örnek olan Müslümanlara ihtiyaç var. İnşallah ‘örnek Müslüman’ların sayısı artar ve İslâmın güzellikleri bütün insanlığı kuşatır. Bu mübarek Ramazan ayında bunun için de duâ edelim inşallah.

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