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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İslam karşıtlığı ile mücadele

Faruk ÇAKIR
13 Haziran 2023, Salı
Bütün dünyada ‘iyi’lerle ‘kötü’lerin mücadelesi bir şekilde devam ediyor. Yaşanan hadiselere bu pencereden bakmadıktan sonra isabetli tespit ve teşhislerde bulunmak kolay olmaz.

Avrupa ya da Amerika’yı ya da dünyanın diğer ülkelerini toptan kınamak bir fayda sağlamayacağına göre ‘iyi’ler ve ‘kütü’lerin var olduğunu görmek ve buna göre politikalar geliştirmek icap eder. Türkiye’yi idare edenler bunu yapabilse hem ülkemiz hem de İslam dünyası çok daha iyi durumda olur. 

Amerika’dan bu yöndeki gelişmelere işaret eden bir ‘güzel haber’ geldi. ‘Güzel haber’de şu bilgiler var:

“ABD Kongresine, 3 Demokrat üye tarafından dünya çapında İslam karşıtlığı olaylarındaki artışa karşı ‘Uluslararası İslam karşıtlığı ile Mücadele Yasa Tasarısı’ sunuldu. Temsilciler Meclisi Minnesota Milletvekili İlhan Omar’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, tasarıya New Jersey Senatörü Cory Booker ve Illinois Milletvekili Jan Schakowsky’nin ortak imza koyduğu belirtildi. Tasarının, Kongre üyesi 21 milletvekili tarafından da desteklendiği kaydedildi. Senatör Booker, açıklamada, İslamofobik söylem ve saldırıların ülke içinde ve dünyadaki Müslüman toplumunun güvenliğini ve refahını tehdit etmeye devam ettiğini belirtirken, İlhan Omar da ‘Müslüman karşıtı bağnazlık küresel bir olgudur. Politika yapıcılar olarak bizim bu sorunların birbiriyle bağlantılı ve küresel olduğunu anlamamızın zamanı geldi” ifadesini kullandı. Tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Müslüman karşıtlığını izleme ve mücadele için özel temsilci atanması istenirken, ayrıca dünya çapında İslam karşıtlığı ile mücadelede ABD’nin liderliğini tesis etmek için kapsamlı bir strateji oluşturulması talep ediliyor. Booker ve Omar, ilk kez Kongre’ye 14 Aralık 2021’de İslamofobi karşıtı yasa tasarısı sunmuş, tasarı Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada 212’ye karşı 219 oyla kabul edilirken, Senato’da reddedilmişti.” (AA, 9 Haziran 2023)

Bütün dünyada; “İslam karşıtlığı” ya da “İslamdan ve Müslümanlardan korku”yu teşvik eden bir ekip, bir ifsat komitesi ve bir şebekenin varlığı inkar edilemez. Ancak bu komitelere karşı mücadeleyi iyi adımlarla yapmak gerekir. İslam korkusunu yayanlara karış kısmak, küsmek ve kınamak yetmez. “İslamı güzel temsil etmek” suretiyle insanların İslamdan korkması engellenebilir. 

ABD Temsilciler Meclisine “Uluslararası İslam karşıtlığı ile Mücadele Yasa Tasarısı”nın sunulmuş olması isabetli bir adımdır. Bu tasarı, daha önceden olduğu gibi kabul edilmese bile yine de faydalı neticeler verebilir. 

Dünyadaki ‘iyi’lerin ‘İslamofobi’ye karşı el ele verdiği güzel günleri de görürüz inşallah.

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