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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

İslamı doğru temsil

Faruk ÇAKIR
22 Mart 2022, Salı
Müjde içinde müjde barındıran güzel bir haberle sevindik.

Buna göre Hollanda’da 9 yıldır imamlık yapan bir ‘imam hatip’, çoğu Hollandalı olmak üzere Polonya, Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerden ve Afrika’dan 150’den fazla kişinin Müslüman olmasına vesile olmuş. Haza min fazlı Rabbi.

İlgili haberi duymuş veya okumuş da olabilirsiniz. Fakat ‘müjdeli haberler’i tekraren hatırlamak ve hatırlamakta fayda var. Bu haber aynı zamanda “İslamı doğru bir şekilde temsil etmenin” ne kadar mühim olduğunu da göstermiş oluyor. 

Haber, özetle şöyle: Doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda’da liseyi bitiren 34 yaşındaki Bünyamin Yıldız, 2007-2011’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. İlk imamlık görevini 7 yıl Rotterdam’daki Mevlana Camisi’nde yapan Yıldız, burada yaklaşık 130 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Yıldız. son 2 yıldır imam olarak görevini devam ettirdiği Bergen op Zoom şehrindeki Ulu Cami’de de, aynı çalışmalarını devam ettiriyor.

Hollanda’da yaşayan Müslümanların hal ve hareketlerine ve konuşmalarına dikkat etmelerinin ve insanlarla diyaloglarının Müslüman ahlakına uygun şekilde olmasının insanların hidayetine vesile olunmasında önemli rol oynadığına işaret eden Yıldız, “Biz gayrimüslimlerle iletişimimizde ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin’ hadisini unutmamamız gerekir. Mevlana’nın ‘ne olursan ol yine de gel’ dediği gibi onlarla iletişimi kurmamız lazım. (...) Bu kardeşlerimizle iletişimi kurarken kılık kıyafetimiz güzel olacak, tebessüm edeceğiz, seveceğiz ve aşk ile bu işe sarılacağız ve kucaklayacağız. Mühtediler ile irtibatı sağlam tutup şehadetini verdi gitti değil de her türlü bağlantıyı bu kardeşlerimizle iyi şekilde tutmamız gerekiyor ve bu iş gerçekleştikten sonra dua edeceğiz. (...)Burada benim komşum vardı. O kardeşime hep tebessümle yaklaşarak konuşuyorduk ve muhabbet ediyorduk. Daha sonra camide Ramazan programı vardı, buraya davet ettik. Orada birlik ve muhabbeti gördü ve bizim hoşgörümüzden ve misafirperverliğimizden çok etkilendi ve Müslüman olmayı tercih etti. Ben hep herkes potansiyel Müslüman adayıdır diyorum. Yani her zaman bu şekilde ilgilenmemiz gerekiyor ve öyle de ilgilendiğimiz zaman faydalı oluyor diye düşünüyorum” diye konuşmuş. (AA, 10 Mart 2022)

Bu ve bunun gibi ‘güzel haber’lerin özünde, İslamın doğru temsil etmenin ne kadar mühim olduğu mesajı vardır. Müslümanlar, bulundukları yerlerde “İslama layık doğruluğu” fiilleriyle gösterebilse değil 150, 1500 ve belki de 150 bin kişi İslama dahil olur. Elbette fiillerimizle “İslamı doğru temsil” etmek, sözle ifade etmek kadar kolay değil. Çoğu Müslüman, sıra konuşmaya ve söze gelince İslamı temsil ettiğini söyler, fakat aynı hassasiyetle; fiillerle onu yapabilen kaç kişidir?

Tekrar hatırlayalım: “Eğer biz, doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan fevc fevc dahil olacaklardır.” (Tarihçe-i Hayat, s. 74)

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