İspanya yaptı biz de yapalım!

Kesin bilgi olduğu için duyulmasında ve yayılmasında fayda var:

Darbeleri önlemek için mutlak surette darbecilere hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Adaletin gereği olan hesap sorulmadıktan sonra darbe hevesinin önüne geçmek kolay değil!

İspanya’dan çok sevindirici bir haber geldi. Buna göre, İspanya’yı bir dönem ‘demir yumruk’la yöneten ‘diktatör Francisco Franco’ dönemi ile hesaplaşma kararı alınmış ve bunun için kanun bile çıkarılmış.

İşte özetle, o güzel haber: “İspanya’da sol koalisyon hükümeti, iç savaş ve diktatör Francisco Franco dönemi (1936-1975) ile yüzleşme ve mağdurların haklarının savunulmasına yönelik yeni bir yasal düzenlemeye onay verdi. Meclise sunulan “Demokratik Bellek” adlı yasa tasarısında, Franco dönemine ait mahkeme kararlarının tamamının iptali, diktatörlük dönemini yücelten vakıf ve derneklerin yasaklanması ve toplu mezarlardaki binlerce cesedin kimlik tesbitlerinin yapılması maddeleri öne çıkıyor. “Demokratik Bellek”, İspanyol toplumunun, ülke tarihinin en büyük yaralarından olan Franco dönemiyle hesaplaşmasını ihtiva ediyor. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, basına yaptığı açıklamada, “Geçmişe ait bir şey olsa da aslında bugünü ve geleceği de ilgilendiriyor. Geçmişle yüzleşmedikçe büyük bir demokrasi olamayız. İspanya bir daha asla hürriyetlerini kaybetmemeli. Bu yasa, İspanyol demokrasisi için önemli” dedi. Yasanın tamamen uygulanmasının uzun zaman alacağının altını çizen Calvo, yasadaki maddelerin ortaokul ve liselerde ders müfredatına dahil gireceğini söyledi.” (aa, 15 Eylül 2020)

Haberin ‘güzel’ olması yetmiyor. İspanya’nın yaptığını biz de yapabiliriz ve yapmalıyız. Darbecilerden hesap sormayan bir iktidarın gerçek anlamda ‘muktedir’ olduğunu söyleyebilir miyiz?

Hele hele, “Geçmişle yüzleşmedikçe büyük bir demokrasi olamayız” tesbiti bizim için de geçerli değil mi? Bunca yıllık ‘çok partili hayat’a rağmen gerçek anlamda bir demokrasi kuramayışımızın bir sebebi de darbecilerle yapılması icap eden ‘büyük hesaplaşma’nın yapılamaması ya da çeşitli bahanelerle ertelenmesi değil mi?

Yasadaki maddelerin ortaokul ve liselerde ders müfredatına dahi gireceğini söyleyen İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, alkışı hak eder. Darbecilerle gerçek anlamda mücadele ancak bu şekilde mümkün olur. Yoksa okullarda, ders kitaplarında doğrudan ya da dolaylı olarak darbecileri, darbeci anlayışı öven ve darbe anayasası öğretilip de sonra derbecilerle mücadele yapılabilir mi?

Bugün değilse yarın, ama mutlaka bir gün bu hesap sormayı Türkiye başarmak durumunda. Başka çaremiz yok. Bu da kesin bilgidir, duyurulsun.