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9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsraf bitmeden enflasyon düşer mi?

Faruk ÇAKIR
09 Mart 2023, Perşembe
Hayat pahalılığı her geçen gün biraz daha hissediliyor. Türkiye’yi idare edenler “Enflasyonun belini kırdık. Sıkıntılı günler geride kaldı.

Artık bizi kimse tutamaz” mealinde beyanlardan bulunmuş olsa da gerçekler çok farklı. Çarşı pazara çıkan, marketlerden alışveriş yapan herkes; fiyat artışlarının devam ettiğine şahit oluyor.

Türkiye’yi idare edenler ise bir bakına hayal satmayı tercih etmiş durumda. “İnsanlar sıkıntı çekiyor, fiyat artışları durmuyor” denildiğinde; hemen kabahati başkalarına atmak manasında; “Her ülkede pahalılık var. Üstelik bazı ülkelerde gıda maddeleri bulunmuyor. Bizin durumunun onlara göre daha iyi” diyorlar. Buna kendilerini öyle inandırmışlar ki, sanki ‘başka ülkeler’de yaşananları sadece onlar görüyor, onlar biliyor. Herkesin bildiği ve gördüğü gerçekleri gizlemek, yanlı bilgi vermek nereye kadar devam edebilir ki?

Geçen günlerde bir iktidar muhibbi, ‘başka ülkeler’de çok fazla pahalılık olduğunu ve insanların ‘süt’ dahi bulamadığını iddia etti. Muhtemelen bunu bir ‘kanal’ın haberinden duymuştu. Hemen internete girip Avrupa’daki süt fiyatlarına baktık. İnanır mısınız, bizim baktığımız gün Hollanda’da 1 litre süt 20 TL civarındaydı. Aynı gün İstanbul’daki ‘süt dükkanları’nda sütün litre fiyatı ise 22 TL’den satılıyordu. Peki bu mu iyilik? 

En büyük yanlışlardan biri de, idarecilerin milleti bilerek yanıltmasıdır. Yine birkaç gün önce bir TV kanalında konuşan iktidara mensup bir ekonomi profesörü milletvekili, “Enerji ithalatına çok para verdiğimiz için bu sıkıntıları çekiyoruz. Yakın zamanda petrol üretimimiz artacak ve kriz bitecek” anlamında hedefler çizdi. Muhtemelen bu beyanlara inananlar çıkar, ama işin esası ve özü çok farklı. Diyelim ki petrolümüz yok. Peki, suyumuz da mı yok? Suyumuz olduğu halde niçin o da pahalı? Ayrıca en fazla fındık üreten ülke olduğumuz halde vatandaş ‘ucuz fındık’ temin edebiliyor mu? Demek ki bir şeyin ‘yerli’ ve Türkiye’de üretiliyor olması tek başına yeterli değil. Öyle olsa en ucuz fındığı Türkiye’de yaşayanlar temin ederdi. Kusura bakmayın da ‘yerli hıyar’ımız uçuz mu? Yerli olan patatesiniz, soğanımız, marulumuz ucuz mu? Demek ki mevcut anlayışla su gibi petrol üretmiş olsak yine de ülkemizde gerçek anlama ucuzluk olmaz. 

Bir ülkede israf varsa, bir ülkede vatandaşı kandırmak ve yanıltmak temel politika haline gelmişse, bir ülkede hak, hukuk, adalet, şeffaflık, yanlış yapana hesap sorma yoksa; o ülkede dereler petrol olarak aksa yine de ucuzluk olmaz.

İster inanın, ister inanmayın: Bu kış şartlarında, devlete ait lojmanların büyük çoğunluğunda pencereler açık şekilde oturuluyor. Çünkü büyük bir israf var. Bizzat şehit oldum, kesin bilgidir. 

İsraf yarışını sona erdirmeyen bir Türkiye ‘düzlüğe’ çıkamaz, enflasyona da dizgin vuramaz vesselam.

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