İsraf değil bereket ayı

Ramazan en başta dua ve ibadet ayıdır; ama aynı zamanda bereket ve bolluk ayıdır denek de mümkün.

Bu bakımdan her zaman israfa karşı durmak lazım, ama bilhassa Ramazan ayında israfa yol açacak her türlü yolun kapanmasında fayda var.

Otel ve toplu yemek verilen yerlerde iktisada tam olarak uyulmadığını da hatırlatmak icap eder. Ayrıca böyle yerlerde düzenlenen iftar ve sahurlar için istenen para miktarı da başlı başına bir ‘israf’ı akla getiriyor. Ramazan ayı çok yemek yiyerek israfa kapı açılacak bir ay da değildir. Lüks oteller bir yana, sıradan lokantaların ‘iftar menü’leri bile aşırı pahalı değil mi? Hatta bazı belediyelerin ‘sosyal tesis’lerinde bile iftar yemeği 600 TL civarında ki bu da Türkiye şartlarında pek de uygun sayılmaz. Kişi başı 5 ya da 6 bin liralık ‘iftar yemekleri’ de var ki bu fiyatların ‘tasarruf’la açıklanması mümkün değil.

Türkiye’de değilse de Hollanda’da düzenlenen bir iftar davetinde “iktisat” meselesi hatırlanmış ve program “İsraf günahtır” temasıyla isimlendirilmiş.

İlgili haber şöyle: Hollanda’nın siyasî başkenti Lahey’de düzenlenen “Ulusal İftar” iftar programında, ülkedeki Müslüman, Hıristiyan ve Musevî toplumlarının temsilcileri bir araya geldi. Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) tarafından “İsraf günahtır” temasıyla organize edilen “Ulusal İftar” programına (...) farklı ülkelerin büyükelçilerinin yanı sıra farklı etnik kökenlerden sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Hollanda’daki farklı inanç gruplarının önde gelen temsilcileri katıldı. İftarda konuşma yapan Katılım ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Jurgen Nobel, farklı dinî toplulukların bir araya geldiği iftarın ortak noktalarda buluşmak için “harika” bir fırsat olduğunu söyledi. Nobel, Hollanda’da herkesin tamamen kendisi olabilmesi gerektiğini belirterek, “Hangi toplumda olursa olsun, herkesin özgür olmasını istiyorsak o zaman bu konuda hep birlikte bunun arkasında durmamız gerekiyor. Özgürlüğümüz bizi birbirine bağlıyor. Hep birlikte bunun arkasında durmaya devam etmeliyiz.” dedi. (aa.com.tr, 11 Mart 2025)

Ülkede hürriyetlerinin kısıtlandığını hisseden toplulukların hükümetin desteğini hak ettiğini söyleyen Nobel, şunları kaydetti: “Hükümetin ve bu ülkenin büyük sessiz çoğunluğunun onların tarafında olduğunu hissetmeleri gerekiyor. Gelenek, kültür, din ezilmek için asla bir bahane olmamalı. Bu yüzden daha fazla konuşmaya başlamamız gerektiğini ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelin hep birlikte bunun için mücadeleye devam edelim.”

Hollanda Gıda Bankaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Henk Staghouwer ise, şu değerlendirmelerde bulunmuş: “Hayat hızla pahalılaşıyor ve Hollanda’da giderek daha az yiyecek israf ediyoruz. Çünkü daha az gıda israf etmek hem iyi, hem de gereklidir. Ancak toplumumuzda hâlâ bu kadar çok insanın aç olması kabul edilemez bir durum. Birlikte yaşamak paylaşılan bir sorumluluktur. O halde yardım gerektiğinde birbirimize yardım edelim.”

“İsraf”ın gündem olması ve Hollanda’nın her geçen gün daha az gıda israf ettiğinin açıklanması ‘güzel bir haber’ değil mi?

Evet, Ramazan israf ve gösteriş ayı değil; tasarruf ve yardımlaşma ayıdır vesselâm.