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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İsraf yarışı

Faruk ÇAKIR
19 Aralık 2019, Perşembe 00:32
Duyan herkesin tepki göstermesi icap eden hadiseler oluyor, ama “Yanlış yapan bizdendir, sizdendir, yanlış anlayan olur, işimizden gücümüzden oluruz” gibi temelsiz düşüncelerle yanlışlara itiraz edilmiyor, görmezden geliniyor.

Yanlışa vaktinde ve zamanında gerektiği gibi itiraz edilmediği için israf yarışı bitmek bir yana hızlanıyor. Haberlere göre ‘israf yarışı’mız sınırları aşmış ve yurt dışına da ulaşmış. 

Siyasetin ve adaletin normal işlediği bir ülkede böyle insafsız israflar olmaz. Bir şekilde olursa ve olduğu duyulursa da herkes itiraz eder, tepki gösterir ve yanlıştan hemen dönülür. Bizde ise israf olduğu tartışmasız yüzlerce hadise duyulsa da çoğu defa yanlıştan dönülmez. 

Yurt dışına taşan israfı gösteren haberi şöylece özetlemek mümkün: 

Türkiye’nin Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan eski konsolosluk binasının 9 senedir boş tutulmasına rağmen, başkonsolosluğun şehirde 2 ayrı binaya ayda on binlerce avro kira ödediği ortaya çıkmış. Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu TBMM gündemine taşımış. Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan ve Türkiye’ye ait olan bir binanın 9 senedir neden satılmadığını veya kiraya verilmediğini öğrenmek istemiş. Dışişleri Bakanlığı’nca verilen cevapta, binanın eski olduğu için boşaltıldığı ve bir bina veya arsa ile takas edilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiği belirtilmiş. 

CHP Milletvekili Ali Öztunç, “Bir bina, 9 senedir satılamaz veya kiraya verilemez mi? Bakanlık yetkilileri, kendi binaları olsa bırakın 9 seneyi, 9 ay hatta 9 gün bile bile boş tutmak istemezler. Halkın parasını bu şekilde sokağa saçmak doğru mu? Bu kaynak israfının hesabını kim verecek?” diye sormuş. (ngazete.com/, 13 Aralık 2019)

Yurt dışında bulunan bir binanın 9 yıl boyunca boş kalması Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşür mü? Nasıl bir bina ki 9 yıl boyunca kiraya dahi verilememiş? Milletvekilinin de gündeme taşıdığı üzere, o bina ya da benzeri olan binalar ‘devlet’in değil de özel bir şirketin ya da şahsın olsa 9 yıl boyunca boş kalır mıydı?

Ayrıntılar hiç önemli değil. Ortada inkâr edilmeyen bir israf vardır. Bakanlık verdiği cevapta, “Boş değil, depo olarak kullanıyoruz” demiş olsa kiraya verilmemiş olmasının bir anlamı olurdu. Bir yanda boş bina, öte yanda kiralık olarak tutulan binalar... 

Buna bütün Türkiye’nin, bütün siyasî partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının itiraz etmesi gerekmez mi? Ya savunsunlar, ya da itiraz etsinler. Bunları yapmayıp, “Hiçbir şey yokmuş” gibi davranılması kabul edilebilir mi?

Türkiye’nin asıl dertlerinden birinin de israf olduğunu bu şekilde bir defa daha görmüş oluyoruz. Aynı şekilde Türkiye içinde yapılan ‘bina ve kira israfı’nın farkında mıyız? 

Bir yanda boş devlet binaları, öte yanda neredeyse AVM’lerden yer kiralanan devlet kuruluşları vardır. Meselâ, bir ‘tapu dairesi’nin lüks bir iş hanında olması akla uygun mudur? Devlete ait çok daha uygun, kira ödemeden hizmet verilebilecek binalar yok mu?

“Tüyü bitmedik yetim”lerin hakkı olan devlet imkânlarının israf yolunda harcanmasının büyük vebali vardır. Hepimiz bu yanlışa itiraz edelim ve hemen düzeltilmesi için çalışalım.

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