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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İsrafı birlikte önleriz!

Faruk ÇAKIR
03 Ocak 2023, Salı
Dünyanın büyük dertlerinden biri olan israfı önlemek için el ele vermek gerektiğini her halde ifade etmeye gerek yoktur.

Gerek ülkemizde ve gerek diğer ülkelerde mevcut israf önlenebilse dünyada aç ve açıkta kimse kalır mı?

Son zamanlarda bütün dünyayı etkisi altın alan ekonomik kriz, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ciddi bir tasarruf kampanyasına yol açtı. İçinde bulunduğumuz kriz gösterdi ki, ‘para’ her şeye çare değil. Avrupa’nın parası olmasına rağmen istediği miktarda enerjiye ulaşamaması başka ne ile izah edilebilir? 

Başka ülkelerde belli ölçülerde başlatılan tasarruf kampanyalarına rağmen ülkemizde bu anlamda adımlar atılmadığı belli. İsrafa karşı kampanyalar açmak en çok bize yakışırken, böyle bir hedefi olmadığı görülüyor. Bir yanda ekmek bulamayanlar varken, her gün binlerce ekmeğin çöpe gittiğini inkâr edebilir miyiz? Tabii ki israf deyince sadece çöpe atılan ekmekler akla gelmemeli. Çok daha büyük israf kalemleri var ve maalesef bunun başında da devletin yaptığı israflar gelir. Vaktinde ve zamanında yapılmayan işler, 5 liralık işi 25 liraya yaptırmak gibi yanlış kararlar büyük israf kalemleri değil mi? Bütün bu problemlere karşı birlikte itiraz etmeli ve kampanyalar açmalıyız ki israf önlenebilsin. Bunun bir yolu da, sivil toplum kuruluşlarının bu konuya el atmasıyla mümkün olabilir. Ne hikmetse, çok az sayıda STK bu konuda kafa yoruyor ve israfı önlemek için teklifler sunuyor. Keşke her ilde ve her ilçede israfı önlemek platformları, dernekleri ve vakıfları olsa...

İsrafa karşı kamuoyu oluşturmak için faaliyet gösteren bir internet sitesinde tüketiciler ve işletmeler için israfı önleyici teklifler sıralanmış. Elbette bu teklifler daha da çoğaltılabilir. Sıralanan bazı teklifler şöyle: 

(Tüketicilere öneriler): Bitecek demeyin. Gerekirse (açık büfe uygulaması yapan yerlerde) yemek almaya birkaç kez gidin; tabağınızı 1 kerede doldurmaya çalışmayın. Porsiyonlarınızı küçültün. Açık büfeden yemek alırken ‘tüm tabağı bitirebilecek misiniz?’ kendinize sorun. Daha önce tatmadığınız bir yemeği alırken küçük porsiyon tercih edin. İsrafı azaltın, midenizi koruyun. Hızlı yemek yemeyin.

(İşletmelere öneriler de şöyle): İşletme misafirlerine ara öğünler verin. Bu sayede yemekler kademeli olarak tüketilecek ve tabaklarını daha az doldurmaya ihtiyaç duyacaklardır. Organik atıklar için ayrı çöp bidonları kullanın ve çevreyi koruyun. Büfeyi renkli ve çekici göstermek için meyve sebzeleri kullanmayın. Açık büfede kalan yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Yemekleri ihtiyaç oldukça ve talep bulundukça pişirebilirsiniz. Tüketicinin bıraktığı yemek atıklarını barınaklara gönderebilirsiniz. (israf.net, erişim: 31 Aralık 2022)

2023 yılının israf tuzağına karşı daha etkili tedbirler alındığı bir yıl olmasını temenni edelim...

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