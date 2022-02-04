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4 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İsrafı bitir, sağlığa para ayır

Faruk ÇAKIR
04 Şubat 2022, Cuma
Artık sağlık sektöründe de işlerin iyice zorlaştığı görülüyor.

Türkiye’yi idare edenler eski dönemlerde yapılan yanlışları misal vererek bir bakıma “Halinize şükredin. Eskiden ilâç bile alamıyordunuz” benzeri yorumlar yapıyorlar, ama son aylarda sektörde ciddî sıkıntılar olduğu belli.

Tabiî ki sıkıntıların artmasında kovid 19 salgınının tesiri vardır. Günde 100 bin civarında kişinin hastalıktan etkilendiği bir durumda hastanelerin ihtiyaca kâfi gelmesi kolay değil. Bununla birlikte acaba yapılması gerekenler tam olarak yapılabildi mi sorusuna da cevap aramak gerekir.

Sağlık sektöründeki sıkıntılara ilâve olarak yaşanan şiddet olayları da artmış durumda. Sosyal medyada yazılanlara bakılırsa neredeyse her gün bir şehirde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan hasta yakınları oluyor. Bütün bunlara ilâve olarak çok sayıda sağlık çalışanı ve doktorun yurt dışına çıktığı ve çıkmaya hazırlandığı da konuşulan gerçekler arasında. Peki bu tablo Türkiye’nin istediği ve arzu ettiği bir tablo mudur? Mutlak surette bu sektördeki sıkıntıların masaya yatırılması ve çözümler aranması icap etmez mi?

Bir kaç gün önce, yaşlılığa bağlı problemlerinin artması sebebiyle “112 âcil”i arayarak annemizi hastaneye götürdük. Hem yaşlı olması hem de yüksek tansiyon ve benzeri rahatsızlıkları sebebiyle kovid şüpheli olarak işlem yapılmaya başlandı. Muayene, tetkik, tahlil ve kovid testi negatif çıkmasına rağmen tomografi ve tahlillerden ortaya çıkan tablo sonrası doktorlar hastaneye yatış ve tedaviye karar verdiler. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için ‘müşahede odası’nda beklemeye başladık. Bu arada servislerde yerlerin boşalması için beklemeye devam ettik. Kovid şüpheli başka hastalar da yatış için boş yatak bekliyordu. Meselâ, müşahede odasına gelen bir amca, iki gündür boş yatak olmadığı için beklediğimizi öğrenince, “Nasıl olur? Hemen bakanlığı arayın” dedi. Tabiî ki herkes, “Amca bakanlığın da bilgisi vardır. Yer olsa yatırırlar. Hasta çok, hastane yetmiyor, salgın var” diye cevap verdi. 

Vatandaş hastanelerdeki bu durumu görünce devletteki israfın bitirilmesi ve sağlık sektörüne daha fazla yatırım yapılmasını çare olarak görüyor ve bunu dillendiriyor. Hastane kapılarında konuşulanlar arasında en çok bu meseleler var. 

Başka pek çok sahadaki sıkıntılar gibi, sağlık sektöründeki sıkıntıların sona ermesinin bir yolu da; idarecilerin burada yaşananlardan tam olarak haberdar olmasına bağlı. Meselâ, nasıl bir vatandaş olarak bizler hastaneye gittiğimizde “Yer yok, servislerin, yatakların boşalmasını bekliyoruz” cevabı alıyorsa aynı şekilde bir idareci, bir bürokrat ve bir siyasetçi de aynı cevabı alabilmeli ki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntının farkına varabilsin. Yoksa, siyasetçi, idareci ve bürokratlar hastaneye gittiğinde meselâ “Buyurun beyim, hemen işinizi halledelim” cevabı alıyorsa sektörde bir sıkıntı yaşandığının farkına varabilir mi? Hatta idareciyle karşılaştığında bir vatandaş, “Beyefendi, hastaneler çok dolu, hastamızı yatıracak yer bulanıyoruz” dediğinde “Olur mu öyle? Ben de hastaneye gittim ve yer vardı, kimse bana yer yok denmedi” şeklinde cevap verebilir.

Nihayetinde Rize Araştırma Hastanesi’nde müracaatımızın ikinci günü akşama doğru Rize Devlet Hastanesi’nde yer açılması neticesi oraya sevk edildik ve hastamızın tedavisine başlandı. Bu vesile ile bütün hastalarımıza Allah’dan âcil şifalar diliyoruz. Bu meselelere siyasî gözlükle bakmamak ve sektördeki sıkıntıları görüp samimiyetle çözmek lâzım. Dert, hepimizin derdi vesselâm...

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