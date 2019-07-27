İsrafı önlemek mümkün değil mi?

Türkiye’yi idare edenler değilse de vatandaşlar devam eden israf sebebiyle her fırsatta şikâyetlerini dile getiriyorlar. Yapılan araştırmalar da israf alışkanlığının önlenemediğini gösteriyor.

En büyük israfa da devletin yaptığı işlerde ortaya çıkıyor. Bu noktada ihalelerin dikkatle incelenmesi ve şeffaf yönetim çok önemli. Kimilerinin ‘yeni Türkiye’ diye isimlendirdiği dönemde en fazla ihale kanununda değişiklik yapılmış olması her halde tesadüf değildir.

Konu ile ilgili bir haberde şu bilgi yer almış: “Uzun yıllar Mimarlar Odası’nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, Kamu İhale Yasası’nın 16 Mayıs’ta (2018) değiştirildiğini duyurdu. Hasol, yasanın son 16 yılda 186 kez değiştirildiğini belirterek ‘Bir yasa ortalama ayda bir niçin değiştirilir acaba? Yasaya göre mi ihale, ihaleye göre mi yasa?’ diye sordu.” (t24.com.tr, 28 Mayıs 2018)

Devletin yaptığı bir uygulamanın 16 yılda 186 defa değişmiş olması akla, mantığa, Türkiye ve dünya gerçeklerine uygun olabilir mi? Rakamların abartıldığı ileri sürülse ve yarısı doğru kabul edilse bile işin içinde büyük bir yanlış olduğu akla gelmez mi? İhale yasasının değil 186 kez, 18 kez değişmiş olması bile kabul edilemez. Devletteki israfın önemli bir ayağı ihaleler değil mi?

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) hazırladığı bir rapora göre, ülkemizde bir yılda millî gelirin yüzde 15’ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynak israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gitmiş. Hazırlanan rapor, Rapora göre en büyük israf kalemlerinden biri enerjide yaşanıyor. Evlerde harcanan her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme imkânı bulunuyor. Bu yapılabilse Türkiye genelinde ayda yaklaşık 4 milyar kWh’lık bir tasarruf yapılmış olacak.

Raporda, gıda alanında Türkiye’de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilmiş ve bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtilmiş. Ayrıca, Türkiye’de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yaklaşın yüzde 40’ı heba olup israf oluyormuş. Sadece bu israfın da 25 milyar liraya karşılık geldiği hatırlatılmış.

Eskiden beri “Damlaya damlaya göl olur” denirdi, ama şimdi durum biraz değişti ve maalesef “Damlaya damlaya israf olur”a geldik. Devletteki israfa değil Türkiye’nin, en zengin ülkelerin bile dayanması mümkün değildir.

İsraf alışkanlığı büyük bir hastalık olmakla beraber, bu durumdan şikâyet etmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Acaba bu israfı önlemek imkânı yok mu? Türkiye’yi idare edenlerin sorması ve cevap araması gereken soru budur. Aynı soruyu sivil toplum kuruluşları da sormalı elbette. Az çok hepimiz israf tuzağına düşmüş durumdayız ve bu tuzaktan kurtulmak için de birlikte çalışmak gerektiğini görmeliyiz. “Türkiye’de israf nasıl önlenir?” konulu özel toplantılar yapılarak bu noktada kararlı bir atılabilir. İsrafla mücadele için ‘bakanlık’ dahi kurulsa yeridir. Araştırmalara göre 500 milyar liralık bir israf varsa, bunun ilk etapta 100 milyarı kurtarılmış olsa büyük bir başarı sayılmaz mı?

İsrafı azaltmak ve önlemek mümkündür. Akıl akıldan üstün olduğuna göre bu noktada kafa yoracak akılları bir araya getirecek adımların atılması şarttır. “İsraf var” demenin bir adım sonrası olan “İsrafı nasıl önleyelim?” sorusunu ana gündem maddesi yapalım ve tartışalım...