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22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İsrafla Mücadele Bakanlığı kurulsun mu?

Faruk ÇAKIR
22 Haziran 2023, Perşembe
Türkiye’nin çözüm bekleyen büyük dertlerinden biri de israf olduğu halde, israfı önleyici bir adımın atılmamış olmasını acaba nasıl yorumlamak gerekir?

Milletten toplanan vergilerin, devlet harcamalarını karşılamaması neticesinde sürekli yüksek zamların yapıldığı her halde sır değil. Pek hep böyle mi devam edecek ya da böyle devam edebilir mi?

Ekonomi yazarı Naki Bakır’a göre, “Ekonomi çevreleri dolaylı vergi niteliğindeki Özel İletişim Vergisi, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV oranları, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon harcı dahil birçok harç ve damga vergisi ile doğrudan vergi ve cezalarda artış yapılacağını konuşuyor”muş. (dunya.com.tr, 20 Haziran 2023)

Türkiye’yi idare edenler her ne kadar “Dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” demiş olsa da fiili durum bunun tam tersi oluyor. Güya asgari ücret artıyor, fakat ondan daha fazla olarak mal ve hizmetlere zam gelmiş oluyor. Bu kısır döngüyü kıracak şey, en başta devletteki israfı sona erdirmek olmalı.

Tabii ki devletti israfın büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz. Bunun sebebi de açıklık ve şeffaflık olmamasıdır. Devlet adına yapılan harcamalar tam olarak bilince, denetlenebilse ve tartışılabilse; bunların ne kadarının ‘israf’ kalemi olduğunu bilebilirdir. Fakat umumi anlamda bir israf yarışının olduğun her halde kimse inkar edemez.

Peki, devletteki bu israf hep böyle devam mı etsin ya da edecek mi? Bir insaflı idareci ya da siyasetçi çıkıp, “Artık yeter. İsraf devri kapanıyor” demeyecek mi ya da demesi gerekmez mi? Elbette böyle bir adım atılması söz ile değil, fiili durumla mümkün olur. Yani israf içinde yüzen idareci “Artık israf yok” derse bunun bir anlamı olmaz. Böyle bir adım atmak isteyen, önce kendisi israfa son vermeli ve bunu açık bir şekilde ilan etmeli.

Bu noktada “İsrafla Mücadele Bakanlığı” kurulması da bir çare olarak düşünülmeli. Her defasında hatırlatmaya çalışıldığı üzere böyle bir bakanlık yeni bir israf kapısı olmamak şartıyla bir an önce kurulmalıdır. Bu bakanlıkta çok az kişi maaşla çalışmalı ve çoğunluk gönüllü olarak görev almalı. Bu konuya gönül veren kişiler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar böyle bir bakanlığa gönüllü olarak danışman olmalı ve devlet adına yapılan israfın bir an önce en aza indirilmesi için gayret göstermeli. 

“Olur mu böyle bir şey” diyenler çıkabilir. Kanaatimizce olur ve hem de çok isabetli olur. Türkiye israfı önleyebildiği ölçüde büyür ve gelişir. Geçmiş yıllarda bir bakan, “Türkiye israfı önlese milletten vergi almaya bile gerek kalmaz” mealinde tespitlerde bulunmuştu. Bu mesele ciddiyetle ele alınmalı ve mutlaka yeni bir israf kapısı haline gelmeyecek şekilde “İsrafla Mücadele Bakanlığı” kurulamalıdır vesselam.

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