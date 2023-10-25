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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail’e desteği kesin!

Faruk ÇAKIR
25 Ekim 2023, Çarşamba
Filistin’deki İsrail zulmünü durdurmanın yolu bilindiği halde başka çareler aramak beyhude değil mi?

İşin özünü Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye açıklamış: İsrail’e verilen destek, daha fazla kan dökmek için yeşil ışık anlamına geliyor! O halde savaşın sona ermesini isteyenlerin yapması gereken ilk iş, İsrail’de devam eden maddi ve manevi desteğin kesilmesidir.

İlgili haberde şöyle denilmiş: “(Filistin Başbakanı) Iştiyye, Filistin’deki büyükelçi, konsolos ve temsilcilerden bazılarıyla Ramallah’taki ofisinde bir araya geldi. Konuşmasında İsrail saldırılarına değinen Iştiyye, “Saldırılarında İsrail’e verilen uluslararası destek, daha fazla öldürme ve yıkım için izin verilmesi, yeşil ışık yakılması anlamına geliyor. (...) Gazze Şeridi’ndeki halkımızı tehdit eden büyük bir insani felaketin önüne geçmek için sağlık ve yardım malzemelerinin bölgeye girişi ve saldırıların durması önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. İsrail’de Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümet başta olmak üzere birbirini izleyen hükümetlerin, iki devletli çözüm olasılığını sistematik olarak yok etme stratejisi benimsemiş. (...) Gazze Şeridi’ndeki halkımıza yönelik saldırıların yanı sıra Batı Şeria’da da işgal güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin terörizmiyle karşı karşıyayız. Yahudi yerleşimcileri silah taşımaya teşvik etme ve daha fazla öldürme amacıyla ateş etme kurallarının değiştirilmesi yönünde çağrılar yapılıyor.” (AA, 22 Ekim 2023)

Devam eden İsrail zulmünün ilk günlerinde Avrupa ve Amerikalı idarecilerin; İsrail’deki siyasetçileri teşvik etmesi yangının ve savaşın daha da yaygın hale gelmesine sebep olmadı mı? Mesela, Amerika’nın savaş gemilerini Akdeniz’e yönlendirmesi İsrail’e apaçık destek anlamı taşımaz mı? Bir yandan İsrail zulmünü alkışlamak, bir yandan da “Savaş dursun, huzur gelsin” demek çelişki değil mi?

Yine medyaya yansıyan haberlere göre (son dakika değişikliği olmazsa) İsrail, Gazze’ye ‘kara saldırısı için’ Amerika’dan gelecek ‘takviye kuvvetler’i beklediğini açıklamış. Bu bile destek olmadıktan sonra İsrail’in savaşı tırmandırma imkanı olmadığını göstermez mi? 

Filistin’de barışın temin edilmesini isteyen bu fikrinde samimi olan ülkelerin yapması gereken ilk iş, İsrail’e verdikleri maddi ve manevi destekleri sona erdirmesidir. AB ülkeleri ya da Amerika’nın mesela İspanya gibi davrandığını düşünelim. Böyle bir durumda İsrail, Gazze’yi keyfince bomba yağmuruna tutabilir miydi?

Mesela şu haberin benzerini Avrupalı siyasetçiler hakkında duymuş olsak durum çok değişik olmaz mıydı: “İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra, İsrail’in Gazze’de ‘planlı bir soykırım yürüttüğünü’ belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘savaş suçu’ işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerektiğini söyledi.” (AA, 16 Ekim 2023)

Ümitsiz olmamak gerekir. Zira, Avrupa ve Amerika’dan yükselen ‘insaniyet sesi’ insafsız idarecileri de yola getirecek gibi görünüyor. Bu kadar menfi propagandaya rağmen İngiltere’de 100 bin kişinin “İsrail aleyhinde” yürüyüş yapması ümit vermiyor mu? İnşallah insaniyet uyanacak ve dünyadaki bütün zulümlere son verilmesinin yolu açılacak...

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  • Nurenda

    26.10.2023 00:48:43

    Fiili duamız boykottur.

  • Neslinur

    25.10.2023 16:05:02

    İran yapımı Filistin ' e Veda filmi gerçek oldu. Doktor Said in tıbbi malzeme yetersizliğindan, yaralı yoğunluğundan çaresizce sağa sola koşuşturması...😥

  • Salih baş

    25.10.2023 10:28:33

    Yahudi mallarını boykot lazım

  • Abdullah

    25.10.2023 01:52:00

    Netanyahu ve adamları kudurdu. Allah (c.c) hemen cezalarını versin. Amin

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