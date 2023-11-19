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19 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail’e İsrail’den tepki

Faruk ÇAKIR
19 Kasım 2023, Pazar
Kendi güvenliğini sağlama iddiasıyla Gazze’ye bomba yağdıran ve Filistinlilere hayat hakkı tanımayan İsrail’e; içerden, İsrailli siyasetçiler de itiraz seslerini yükseltmeye başlamışlar. İslam dünyası, Avrupa ya da Amerika’dan değil; İsrail’in içinden yükselen bu itirazlar inşallah “Zalim İsirail”in zulme son vermesine sebep olur ve olacak.

İsrail’in Gazze’de yaptığı zulme ve katliama içerden, İsrailli Meclis Üyesi Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Cassif’den anlamlı bir itiraz sesi yükselmiş. Yahudi siyasetçi Dr. Ofer Cassif, (Hamas saldırısını da kınayıp) Gazze’deki saldırılara tamamen karşı olduğunu anlatırken şöyle demiş: “Birincisi vicdani, çünkü Gazze’deki saldırılar tamamen masum sivillere yönelik yapılıyor. Şu andan itibaren 11 binden fazla masum sivil öldürüldü ve ben bunların yarısının çocuk olduğunu biliyorum. 3 binden fazlası da kadın. Bu masum siviller Hamas için hiçbir şey yapmadı. Hamas’a karşı yapacakları bir şey yok. Onlar İsraillileri öldürmedi. Bu nedenle İsrail savaş suçu işliyor. Gazze’de elektrik, yakıt ve su yok. Hastaneler yaralılara bakamıyor. Cerrahlar hiçbir şey yapamıyor, ameliyatlar yapılamıyor. Çünkü elektrik ve ilaç yok. Bu saldırılar insanlığa karşı bir suçtur. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey güvenlik değil intikam amaçlıdır ve intikamın yanında yapılan bu fiyasko Filistinlileri marjinalleştirilerek kıyımlarına göz yummaktır. Karşı çıkmamın diğer nedeni, bu saldırılar tüm bölgeye hızlıca yayılabilir.” 

“Saldırıların ardından sivil vatandaşlar arasındaki ilişkiler nasıl etkilendi?” sorusunu cevaplayan Cassif, şunları da söylemiş: “Şu anda hükümet ilişkilerimizi mümkün olduğunca kötüleştirmeye çalışıyor, bizleri farklılaştırmak aramızda bir ötekileştirme istiyor. Arap ve Yahudi vatandaşları birbirinden ayırmaya çalışıyor ve bu maalesef çoğu Yahudi tarafından destekleniyor. Şanslıyız ki birçok Yahudi de, 1 milyona yakın Filistinli de biliyor ki biz birlikte yaşayabilir ve birlikte işgale karşı eşitliğimiz için mücadele edebiliriz. İsrail hükümeti Arap ve Yahudileri bölmek ve ayrıştırmak istiyor. Ve hatta görünüşe göre İsrail hükümeti bu şiddetin artmasını istiyor. Böylece faşist ırkçı amaçlarını artırıyorlar. Ve arkalarına güç alıyorlar. Ancak Yahudilerin bir kısmı ve Arap azınlık, İsrail’in Araplar üzerinde uyguladığı etnik temizlik politikasına, Apartheid sistemine ve tabii ki işgale karşı çıkıyor.” (Konuşan: [CNN Türk’ten] Elif Zeynep Özipekçi, hurriyet.com.tr, 17 Kasım 2023)

Esasında bütün mesele bu noktada düğümleniyor: İsrail’i durdurmak için en başta İsrail içinden yükselen itiraz seslerine destek olmak ve bu itirazları dünya gündemine taşımak icap eder. İlave olarak dünyadaki bütün itiraz seslerine bir araya getirip “İsrail’i destekleyenler”in karşısına çıkmak şart. 

Bu gelişmeler, bu itirazlar “insanlığın” uzun dönemde “Zalim İsrail”i mağlup edeceğine işarettir inşallah.

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