İsrail’e kim hesap soracak?

Filistin’den gelen haberler, İsrail zulmü karşısında ‘açıklama yapan’ dünya idarecilerinin samimi olmadığını bir defa daha göstermiş oluyor.

Son haberlerden biri şöyle: “İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürüldü. İsrail askerleri Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, bölgedeki Filistinli silahlı gruplarla askerler arasında çatışma çıktı. İsrail ordusunun Cenin’de 9 Filistinliyi öldürmesi üzerine Filistin’de 3 günlük yas ilan edildi. İsrail’in baskın düzenlediği Cenin’in sakinleri “adeta bir savaşa tanık olduklarını” söyledi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te açtığı ateş sonucu yılbaşından bu yana biri kadın 5’i çocuk toplam 29 Filistinli öldürüldü. İsrail askerlerinin, yaralıların çıkartılması için ambulansların bölgeye girişine izin vermediğini, Cenin Devlet Hastanesi’ne kasıtlı olarak göz yaşartıcı gaz attığını bildiren Bakanlık, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütüne saldırıların durdurulması için acil toplantı çağrısı yaptı.” (AA, 26 Ocak 2023)

İsrail’in bu zulmüne karşı Uluslararası Af Örgütü’nun yaptığı açıklama esasında ‘çare’yi gösteriyor: “Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Cenin Mülteci Kampı’nda akıtılan kanın, İsrail’den hesap sorulmamasının sonucu olduğunu belirtti. Kampa yönelik baskılara dikkati çeken Luther, “Cenin yaklaşık 1 yıldır İsrail’in artan baskısına tanık oluyor. Al Jazeera Televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile de Mayıs 2022’de Cenin’de öldürüldü. Kamp sakinleri hala toplu cezalandırmaya varan askeri saldırılara maruz kalıyor” ifadesini kullandı. Luther, tüm bunlar yaşanırken İsrail’in Filistinlilere uyguladığı apartheid rejimine karşı tam bir cezasızlık halinden faydalandığını kaydetti. Ölen Filistinlilerin sayısı artarken İsrail’e verilen uluslararası tepkilerin en iyi ihtimalle utangaç kınamalar, en kötü ihtimalle de koşulsuz destek olduğunu dile getiren Luther, “Cenin’de akıtılan kanın bu utanç verici eylemsizliğin bir sonucu olduğunu ve hesap sorma olmadığı sürece işgal altındaki topraklarda Filistinlilere dönük öldürücü saldırıların devam edeceğini” hatırlatmış. (AA, 27 Ocak 2023)

Kınamalar da önemli, ancak İsrail zulmüne karşı yapılması gereken esas iş, ‘hesap sormak’tır. Bir ülke değil, bütün ‘hür ülkeler’ bu hesabı sormalı. Bunun ilk adımı da ‘iyi insanlar’ın harekete geçmesiyle mümkün. Dünyadaki ‘iyi’ler bir araya geldikten sonra İsrail’in zulmünün devam etmesi mümkün değil. Bu noktada Türkiye’ye de önemli vazifeler düşüyor. Fakat bu yol ‘dünya ile kavga’ ederek açılmaz. Hür dünya ile dost olan “Büyük Türkiye” İsrail zulmünü durdurmak için etkili diplomasi yürütebilir. İnşallah o günler de görülür.