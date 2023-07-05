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5 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail’i kim durdursun?

Faruk ÇAKIR
05 Temmuz 2023, Çarşamba
Filistin’de yaşananları izah edebilecek biri çıkar mı bilemiyoruz, ama İsrail zulmünü birilerinin durdurması icap ediyor.

Belki klasik bir slogan olacak, fakat İsrail zulmünü ancak ‘hür dünya’ yani bir bütün olarak ‘insanlık’ durdurabilir. 

Haberlere göre Filistin yönetimi, İsrail’in Cenin saldırısı sonrası “olağanüstü” toplanmış. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, devlete ait Filistin’in Sesi Radyosu’na konuşmuş ve aşırı sağcı İsrail hükümetinin Filistin halkına savaş ilan ettiğini söylemiş.

İsrail’in ABD tarafından korunan saldırgan bir devlet olduğunu, uluslararası toplumun da ABD baskısı sonucu felç hale geldiğini belirten Ebu Rudeyne, “Bugün işlenen suçlar cezasız kalmayacak. İsrail’in tüm Filistin halkını hedef alan kapsamlı bir saldırısı söz konusu” ifadesini kullanmış.

Bu açıklamalar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinlinin ölümü ve 50 Filistinlinin yaralanması sonrası yapılmış. 

Bu arada Birleşmiş Milletler’in İsrail’in Cenin saldırısını kınamaktan kaçındığı ifade ediliyor ki esas kriz bu olsa gerek. Habere göre Birleşmiş Milletler, İsrail’in, Cenin kentine düzenlediği saldırıları kınamaktan kaçınarak itidal çağrısında bulunmuş. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, “Yoğun nüfusun bulunduğu bölgelere silahlı saldırı düzenlenmesi kabul edilemez. Bunu birçok kez dile getirdik” demiş. Haq, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, “İsrail’in güvenlik operasyonları gerçekleştirme hakkı bulunuyor ancak bunu sivil kayba neden olmadan ve sivil altyapılara zarar vermeden gerçekleştirmeli” demek suretiyle bir bakına saldırıyı perdelememiş. BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, artan gerginliğin çok tehlikeli olduğuna işaret etmekle yetinmiş. (AA, 3 Temmuz 2023)

Elbette tek başına kınamak bir anlam ifade etmez. Fakat BM idarecilerinin İsrail’i ‘kınamak’tan da kaçınması dünya barışı için iyiye alamet sayılamaz. Kınamak bir yana, İsrail’in durdurulmasını istemek ‘hür dünya’nın hakkı olsa gerek.

Filistin’den gelen haberlerin neredeyse birbirinin tekrarı gibi olması daha ne kadar devam edebilir? Saldıran İsrail, sivilleri öldüren İsrail... Ama adalet önünde hesap vermeyen de yine aynı idareciler. Burada büyük bir çelişki yok mu?

İsrail en sert şekilde kınanmayı ve daha da önemlisi durdurulmayı hak ediyor. Hür dünya ve ‘insanlık’ uzun dönemde inşallah bu zulmü, bu haksızlığı ve bu keyfiliği durdurmayı başaracak.

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