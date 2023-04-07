İsrail’i ‘kınama’ da unutuldu!

Her sene olduğu gibi bu Ramazan ayında da İsrail zulmü hız kazandı. Dikkat çeken noktalardan biri de, Türkiye’yi idare edenlerin neredeyse İsrail’i kınamayı dahi unuttuğudur.

İsrail zulmünü gösteren can sıkıcı haberde şu bilgiler var: İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi’ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetti. Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne sığındı. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi’nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa’nın kapılarını kapattı. Kıble Mescidi’nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid’deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi’ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. (...) İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın sırasında 250 civarında Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. (...) Genç Filistinlilerin Aksa’ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya gece yarısı şiddet kullanarak düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenledi. (AA, 5 Nisan 2023)

Sosyal medyada paylaşılan videolarda İsrail kuvvetlerinin namaz kılan Müslümanlara müdahale ettiğini ve namazlarını bozdurduğu görülüyor. Zulüm ve haksızlıkta sınır tanımayan İsrail, yine her zaman olduğu gibi Müslüman Filistinlileri suçluyor. Neymiş, Filistinliler taş atıyorlarmış. Dünyanın gözü önünde kıbleye dönmüş, elini bağlamış, namaz kılan Müslümanları itekleyen, namazlarını bozduran silahlı İsrail birlikleri suçlu değil mi?

İktidar cenahından bir yetkili, “Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır!” demiş. Bir başka yetkili de, “Uluslararası toplumdan aynı kararlılıkla tepki göstermelerini ve İsrail hükümeti üzerinde baskı kurmalarını istiyoruz” şeklinde açıklama yapmış. (AA, 5 Nisan 2023)

Elbette İsrail durdurulmalıdır ve elbette uluslararası toplun da İsrail üzerinde baskı kurmalıdır. Fakat bunun yapılması için Türkiye’ye çok iş düşmüyor mu? Günde beş defa ‘uluslararası toplum’la kavga ederek onların İsrail’i durdurmasını temin edebilir miyiz? Hem, çok yakın zamanda İsrail’e ‘elçi’ tayin eden ve yeni ‘dostluk köprüleri kuran’ idareciler bu günleri hiç düşünmedi mi?

İsrail mutlaka durdurulmalıdır. Bunun bir yolu da dünyadaki ‘iyi’lerle dostluk kurmaktan geçer. Zalim İsrail’i “insanlık” durduracak inşallah.