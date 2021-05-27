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27 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İsrail’i yalnızlaştırmak gerek

Faruk ÇAKIR
27 Mayıs 2021, Perşembe
Filistin meselesi çözüme kavuşmadan, daha doğrusu hür ve bağımsız bir Filistin devleti kurulup dünyaca tanınmadan Ortadoğu’nun huzura kavuşması mümkün değil. Hür dünya bir şekilde İsrail zulmüne mani olup Filistinlilerin hakkının ve hukukunun korunmasını temin etmek mecburiyetinde.

Şimdilik ‘ateşkes’ sağlanmış olsa da 11 gün süren ‘savaş’ta abluka altındaki Gazze Şeridi baştan sona tahrip olmuş. Gazze’deki Filistin Çalışma ve İskân Bakan Yardımcısı Naci Serhan Gazze’de meydana gelen hasarın büyüklüğüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söylemiş. Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Filistinli yetkili, maddî zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu hatırlatmış. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u kadın 248 Filistinli vefat etmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuş durumda. (aa, 22 Mayıs 2021)

İsrail için ‘sıradan’ olan bu saldırılar artık ‘hür dünya’ ve insanlık nezdinde daha fazla tepki topluyor. Bu tepkilerin devam etmesi halinde İsrail yalnızlığa mahkûm olur ve ancak bu şekilde zulmü de sona erebilir.

Nitekim, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İsrail’in Filistin’de uyguladığı baskı sistemine yönelik “apartheid” ifadesinin her geçen gün daha uygun hale geldiğini yazmış. Gazetede yayımlanan “İsrail-Filistin: Değişen Paradigma” başlıklı başmakalede, Gazze’de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk için de eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiği belirtilmiş. Makalede, “Mısır ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo âcilen tamamen kaldırılmadan, sükûnet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükûnet olmaz” ifadesine yer verilmiş.

Başmakalede, “İsrail-Filistin çatışmasında, Batılı diplomatlar kafalarını kuma gömebilirler. Ya da sahadaki gerçeklere intibak edebilirler ancak bu şekilde Gazze’de beşinci bir savaş önlenecektir” ifadesine yer verilmiş. (aa, 23 Mayıs 2021)

Fransa’da yayınlanan ‘önemli’ bir gazetenin hem de başyazısında İsrail’in yaptığının “apartheid” yani “ırk ayrımı” olduğunu söylemek önemli neticeler doğurabilir. Bugün için Fransa’da dile getirilen bu kanaat ‘hür dünya’ nezdinde kabul görür ve yaygınlaşırsa İsrail her geçen gün biraz daha yalnızlaşır ve zulme son vermek mecburiyetinde kalır.

Aynı yazıda Gazze’de yaşananlara dikkat çekilip “Sükûnet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir gettoda sükûnet olmaz” tesbiti de dikkate alınmalıdır. Ayrıca, “İsrail-Filistin çatışmasında, Batılı diplomatlar kafalarını kuma gömebilirler” serzenişi ve kınaması da önemlidir. 

Temennimiz, bu mealdeki yayınların ‘hür dünya’da yayılması ve kabul görmesi sonucunda Filistin’deki İsrail zulmünün sona ermesidir. 

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