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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

İsrail’in ‘cila’sı döküldü!

Faruk ÇAKIR
26 Ekim 2023, Perşembe
Dünyadaki haksızlıklara sessiz kalıyor diye çok kızıyor ve kınıyoruz; ama İsrail’in ‘cila’sının dökülmesi de yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri eliyle oldu.

Dünya siyasetinde etkili olan 5 ya da 10  siyasetçi ve idareci de benzer cesur açıklamalar yapmış olsa inanın İsrail zulmünden geri adım  atmak mecburiyetinde kalır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst  düzey İsrail-Filistin oturumunda konuşmuş ve gerçekleri dile getirmiş. Orta Doğu’da durumun “her  saat” daha da kötüye gittiğine dikkati çeken Guterres, “Gazze’deki savaş giderek şiddetleniyor ve  bölgeye yayılma riski artıyor” uyarısında bulunmuş. (AA, 24 Ekim 2023)

Guterres, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’de gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını da belirterek, sözlerine  şöyle devam etmiş: “Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde  olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim  yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden  edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı.”

İsrail’in toplu cezalandırma yönteminin kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, “savaşın bile  kuralları vardır” tespitini de yapmış.

Kimileri, “Ne var bunda? Guterres, herkesin bildiğini söylemiş” diyebilir. İlk bakışta öyle görünse de  çok önemli bir fark var: Bunu söyleyen Türkiye’deki bir siyasetçi ya da idareci değil. Ki, Türkiye’deki  siyasetçiler bile esen sert rüzgârlar ve ‘yanlış anlaşılırım’ düşüncesiyle bunu ifade etmekten  çekinmektedirler. Dolayısı ile BM Genel Sekreteri Guterres’in bunu hem de BM çatısı altındaki ‘resmi  bir toplantıda’ söylemesi çok çok önemlidir. Nitekim bu önemin farkında olan İsrail idarecileri  Guterres’in açıklamalarına tepki göstermiş. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Genel Sekreter ile  görüşmesini iptal ettiğini duyururken, İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres’in istifa  etmesini istemiş.

Muhtemelen Guterres’in açıklamaları bundan sonrası için de önemli neticelere sebep olabilir. Belki  başka ülkelerin idarecileri de bu yolu takip eder ve İsrail ‘hür dünya ve insanlık’ nezdinde tamamen  yalnız kalır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Gazze’de açık bir şekilde şahit  olduğumuz uluslararası insani hukuk ihlallerinden derin endişe duyuyorum” sözünü kimse yabana  atmasın... Benzer açıklamaların gelmesini ve İsrail zulmünün sona ermesini temenni edelim.

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  • S.topuz

    26.10.2023 02:44:42

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Bu işin sonu HÜSRANLIKTIR, PERİŞANLIKTIR! FELÂKETTİR, SOY KIRIMDIR aynı zamanda? Herkes aklını başına almalı, vesselam! Yoksa KIYAMETİN çabuk KOPMASINI mı isteyip arzu ediyorsunuzzzzz???! YAZIKLAR olsun sizlere! Bu iki yüzlü tavılarınızla İNSANLIK içine çıkıpda nasıl SİYASET yapabileceksiniź?!

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