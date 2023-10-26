İsrail’in ‘cila’sı döküldü!

Dünyadaki haksızlıklara sessiz kalıyor diye çok kızıyor ve kınıyoruz; ama İsrail’in ‘cila’sının dökülmesi de yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri eliyle oldu.

Dünya siyasetinde etkili olan 5 ya da 10 siyasetçi ve idareci de benzer cesur açıklamalar yapmış olsa inanın İsrail zulmünden geri adım atmak mecburiyetinde kalır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda konuşmuş ve gerçekleri dile getirmiş. Orta Doğu’da durumun “her saat” daha da kötüye gittiğine dikkati çeken Guterres, “Gazze’deki savaş giderek şiddetleniyor ve bölgeye yayılma riski artıyor” uyarısında bulunmuş. (AA, 24 Ekim 2023)

Guterres, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’de gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını da belirterek, sözlerine şöyle devam etmiş: “Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı.”

İsrail’in toplu cezalandırma yönteminin kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, “savaşın bile kuralları vardır” tespitini de yapmış.

Kimileri, “Ne var bunda? Guterres, herkesin bildiğini söylemiş” diyebilir. İlk bakışta öyle görünse de çok önemli bir fark var: Bunu söyleyen Türkiye’deki bir siyasetçi ya da idareci değil. Ki, Türkiye’deki siyasetçiler bile esen sert rüzgârlar ve ‘yanlış anlaşılırım’ düşüncesiyle bunu ifade etmekten çekinmektedirler. Dolayısı ile BM Genel Sekreteri Guterres’in bunu hem de BM çatısı altındaki ‘resmi bir toplantıda’ söylemesi çok çok önemlidir. Nitekim bu önemin farkında olan İsrail idarecileri Guterres’in açıklamalarına tepki göstermiş. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Genel Sekreter ile görüşmesini iptal ettiğini duyururken, İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da Guterres’in istifa etmesini istemiş.

Muhtemelen Guterres’in açıklamaları bundan sonrası için de önemli neticelere sebep olabilir. Belki başka ülkelerin idarecileri de bu yolu takip eder ve İsrail ‘hür dünya ve insanlık’ nezdinde tamamen yalnız kalır.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Gazze’de açık bir şekilde şahit olduğumuz uluslararası insani hukuk ihlallerinden derin endişe duyuyorum” sözünü kimse yabana atmasın... Benzer açıklamaların gelmesini ve İsrail zulmünün sona ermesini temenni edelim.